71 ветпункт в Жамбылской области обеспечили новыми зданиями
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области новыми зданиями обеспечили 71 ветеринарный пункт. Строительство каждого обошлось бюджету районов в 9 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Появились они в Кордайском, Шуском, Жуалынском и Жамбылском районах. До этого специалистам приходилось арендовать помещения или ютиться в зданиях других организаций.
Все ветпункты обеспечены необходимым оборудованием и техникой. До 2020 года новые здания получат еще 89 ветеринарных пунктов.
«Самое главное при ветеринарных пунктах построены загоны для проведения профилактической вакцинации. Раньше у нас не было этих загонов. Привязывали крупный рогатый скот, лошадей к столбам и проводили вакцинацию, взятие крови», - отмечает Канатбек Картабаев, руководитель отдела областного управления ветеринарии.
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