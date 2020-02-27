71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание четырех казахстанцев Героями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 27 февраля 1945 года, шел 1347-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

27 февраля войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сломили сопротивление противника западнее города Хойнице (Конитц) и за четыре дня наступательных боев продвинулись вперед до 70 километров.

В ходе наступления войска фронта на территории Померании овладели городами Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц…

В Бреслау советские войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, заняли 12 кварталов.

На территории Чехословакии северо-западнее и западнее города Лученец советские войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли населенные пункты Вигляш, Звол Слатина, Боровины…

27 февраля 1945 года четверо казахстанцев получили звания Героя Советского Союза - высшей степени отличия, которой удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также и в мирное время. Героями стали Малкеждар Букенбаев, Степан Бурлаченко, Виктор Довженко и Искак Ибраев.

Букенбаев Малкеждар родился 6 марта 1924 года в селе Соцжол Актюбинской области. Получил неполное среднее образование, работал сначала сотрудником районной газеты, затем судебным исполнителем районного народного суда. В июле 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны, четырежды был ранен.

В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. Под Полтавой взял в плен семерых «языков», за что был награжден орденом Красной Звезды. К июлю 1944 года лейтенант Малкеждар Букенбаев командовал стрелковым взводом 1081-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Западного Буга.

20 июля 1944 года Букенбаев вместе со своим взводом первым переправился через западный Буг. В бою взвод захватил выгодную позицию в районе населённого пункта Дорохуск в 22 километрах к востоку от польского города Хелм и закрепился на ней, отражая немецкие контратаки. В рукопашной схватке Букенбаев лично убил немецкого офицера и взял в плен 5 солдат. В бою был тяжело ранен, но поля боя не покинул, продолжая руководить действиями взвода до подхода основных подразделений полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Малкеждар Букенбаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7232.

В декабре 1945 года Букенбаев был уволен в запас. В 1949 году Букенбаев окончил партшколу при ЦК КП Казахской ССР, после чего находился на партийной и советской работе. С января 1962 года по март 1972 года М.Букенбаев служил в органах внутренних дел. В звании майора ушел в запас. Проживал в Актобе, умер 13 июня 2002 года.

Был также награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, и «Знак Почета», а также рядом медалей. Имя Малкеждара Букенбаева присвоено Актюбинскому юридическому институту МВД Республики Казахстан, школе-интернату, также именем Героя названа улица в Актобе.

Бурлаченко Степан Филиппович родился 16 апреля 1914 года в селе Алексеевка в Восточно-Казахстанской области. Получил начальное образование. В 1936 - 1938 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Работал шофером на Джезказганском автотранспортном предприятии. В январе 1942 года был повторно призван в армию. С мая того же года - на фронтах Великой Отечественной войны. К январю 1945 года гвардии младший сержант Степан Бурлаченко был механиком-водителем 47-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

16 января 1945 года Бурлаченко, действуя в составе передового отряда, заменил выбывшего из строя командира танка. В районе города Жирардув немецкая артиллерия открыла огонь по советским частям, ведшим наступление. Совершив на танке маневр, Бурлаченко зашел в тыл противника и огнем и гусеницами уничтожил 6 артиллерийских орудий и 4 миномета с обслугой. Действия Бурлаченко способствовали успешному освобождению города.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии младший сержант Степан Бурлаченко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны в звании старшины Бурлаченко был демобилизован. Работал шофером на автобазе в городе Семипалатинске (ныне Семей).

Скончался 22 марта 1989 года.

Был также награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, а также рядом медалей.

Довженко Виктор Михайлович родился 3 марта 1920 года в селе Ташла (ныне Ташлинский район Оренбургской области). В 1938 году окончил неполную среднюю школу, после чего работал учителем в Казахстане. В сентябре 1940 года Довженко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служил в войсках НКВД СССР. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. С февраля 1943 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении Украины и Беларуси. К январю 1945 года старший лейтенант Виктор Довженко командовал ротой автоматчиков 1281-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Вислы и освобождения Варшавы.

15 января 1945 года во время боев в районе Калушина в 25 километрах к северо-западу от Варшавы группа автоматчиков во главе с Довженко проникла во вражеский тыл и в районе хутора Крубин в бою разгромила большую группу вражеских солдат, взяв пять из них в плен. Продвигаясь вперед, рота захватила хутор Гура, отразила несколько контратак противника и вышла к Висле. 16 января рота Довженко первой переправилась через реку и захватила плацдарм на западном берегу. Удержав его, она способствовала успешной переправе через Вислу остальных частей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший лейтенант Виктор Довженко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как погиб в бою 4 марта 1945 года в районе хутора Вартенберг в Западной Померании. Был похоронен на месте боя, впоследствии перезахоронен в Варшаве.

Ибраев Искак родился 10 мая 1911 года в ауле Каратал (ныне район Шал акына Северо-Казахстанской области). Окончил семилетнюю школу в 1927 году и педагогический техникум в городе Петропавловске в 1930 году. Работал учителем в школах в селах Орталык, Берлик и Жаргаин Есильского района Северо-Казахстанской области.

В Красной Армии с июля 1942 года. Окончил ускоренные курсы Горьковского военно-политического училища и был назначен заместителем командира роты по политической части 50-го стрелкового полка. С 1943 года по январь 1944 года обучался в Могилевском военном пехотном училище. В боях Великой Отечественной войны с июля 1944 года.

Командуя взводом 177-го гвардейского стрелкового полка (60-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии лейтенант Ибраев отличился в январе 1945 года при прорыве долговременной обороны противника в районе местечка Буды-Августовске (19 километров юго-западнее населенного пункта Магнушев, Польша).

Во время артиллерийской подготовки он выдвинул взвод вперед к минным полям, проделал проходы в них и выдвинулся к переднему краю обороны противника. Как только артиллерия перенесла огонь в глубину, Ибраев, увлекая за собой бойцов, первым ворвался во вражескую траншею. В рукопашной схватке лично уничтожил офицера и несколько солдат противника. Овладев первой траншеей, взвод устремился дальше, но вскоре вынужден был залечь под пулеметным огнем из дзота, расположенного на подступах к населенному пункту. Лейтенант Ибраев приказал двум отделениям вести по дзоту отвлекающий огонь, а с бойцами третьего отделения скрытно обошел его справа. Вражеская огневая точка была подавлена. Своими действиями обеспечил продвижение роты, вывел взвод на реку Пилица и с ходу форсировал ее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии лейтенанту Ибраеву Искаку присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7473).

С 1945 года - в запасе. С февраля по ноябрь 1946 года работал инструктором отдела кадров североказахстанского обкома партии. В 1948 году окончил Алма-Атинскую партийную школу при Центральном Комитете Коммунистической партии Казахстана. В 1948 - 1957 годах работал третьим секретарем Октябрьского районного комитета партии, секретарем парткома Покровского, а затем Теренсайского зерносовхозов.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За освоение целинных и залежных земель».

13 июня 1965 года Искак Ибраев после тяжелой болезни умер. Похоронен в селе Ленино Сергеевского района. В городе Сергеевке Северо-Казахстанской области установлен бюст Героя. Его именем были названы совхоз, где он работал, и улица в поселке Теренсай. В 2001 году село Ленино переименовано в аул Искака Ибраева.

27 февраля 1945 года до нашей Победы оставался 71 день...

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань