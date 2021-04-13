71% автодорог местного значения в РК находится в хорошем и удовлетворительном состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Протяжённость автодорог областного и районного значения в РК составляет 71,6 тыс. км. По итогам 2020 года 71% из них находится в хорошем и удовлетворительном техническом состоянии. К 2025 году доля таких дорог должна достигнуть 95%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

На 1 января 2021 года за счёт выполненных в прошлые годы работ в нормативное состояние были приведены 53 тыс. км автодорог местного значения. По результатам работы в текущем году показатель составит 55 тыс. км, или 78%. На развитие местной сети в этом году выделено 119 млрд тг. Будет построено и реконструировано 150 км, отремонтировано — 1150 км.

Ситуация с состоянием областных и районных дорог в разрезе регионов неравномерная. Ранее министр МИИР отметил неудовлетворительную работу акиматов Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

В общей сложности до 2025 года строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом планируется охватить 15 тыс. км автодорог местной сети, средним ремонтом — 12 тыс. км.

Тем временем в крупнейшем по количеству автотранспорта регионе страны, Алматы, уделяется особое внимание качеству и состоянию дорог. Так, в сфере транспортной инфраструктуры за 3 года построено 42 км новых дорог, введены в строй 2 развязки, проведён капитальный ремонт 6,6 км дорог и средний ремонт более чем 530 улиц общей протяжённостью 460 км. Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать 250 тыс. кв. м дорог. В настоящее время текущий (ямочный) ремонт в первую очередь производится на магистральных улицах с переходом на улицы районного значения.

В общей сложности показатель доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в 2021 году должен составить 83%, в 2022-м — 86%, в 2023-м — 89%, в 2024 году — 92%, в 2025-м — 95%.

В городе также планируются улучшение и модернизация качества дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дорог в 51 микрорайоне, реконструкция улично-дорожной сети, строительство 4 транспортных развязок и 1 разворотной эстакады, пробивка улиц.

Кроме того, в Алматы усилен контроль за соблюдением стандартов в производстве строительных работ. По результатам проверок будут приниматься все исчерпывающие меры, вплоть до лишения лицензий.

В целом по республике в целях соблюдения стандартов и, соответственно, повышения качества реконструкции дорог планируется составить рейтинг технического надзора при ремонте дорог. Рейтинг позволит повысить заинтересованность инженеров, выполняющих технический надзор, в проведении качественных работ на проекте.

Напомним, что в глобальном рейтинге стран по качеству дорог Казахстан занял всего 93-е место. Несмотря на то, что республика опережает в рейтинге, к примеру, соседнюю Россию, меры по улучшению состояния дорог, очевидно, необходимо усилить.