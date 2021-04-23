708 ветхих домов планируют снести по программе реновации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы запустили программу реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы, в рамках которой планируется снос 708 ветхих жилых домов и строительство 683 жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе расположены старые застройки, состояние которых создает угрозу жизни или здоровью человека. Реновация такого жилого фонда позволит возвести вместо старых домов новые функциональные и современные объекты. При этом на территории снесенных ветхих домов будут построены не только жилые дома, но и новые объекты обслуживания населения, проложены новые сети, обустроены парки, бульвары, скверы, общественные пространства», - сообщили в СПК «Алматы».

Ранее по пилотной Программе по сносу ветхих домов на территории города Алматы на 2012-2015 годы было снесено 56 ветхих домов и построено 63 многоквартирных жилых дома. Благодаря указанной программе в новые квартиры переселились 579 семей.

Список ветхих домов, вошедших в основу программы, формировался на основании частых обращений жителей ветхих домов в районные акиматы Алматы.

Оператором программы является АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».

Программа предусматривает два варианта механизма ее реализации: проекты, реализуемые АО «СПК «Алматы» и частным инвестором; проекты, реализуемые посредством государственного финансирования.

В программе предусмотрены снос ветхих домов и строительство новых домов в каждом районе Алматы.

Программа реновации жилищного фонда в Алматы на 2021-2025 годы размещена на сайте СПК.