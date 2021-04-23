708 ветхих домов планируют снести по программе реновации в Алматы
«В городе расположены старые застройки, состояние которых создает угрозу жизни или здоровью человека. Реновация такого жилого фонда позволит возвести вместо старых домов новые функциональные и современные объекты. При этом на территории снесенных ветхих домов будут построены не только жилые дома, но и новые объекты обслуживания населения, проложены новые сети, обустроены парки, бульвары, скверы, общественные пространства», - сообщили в СПК «Алматы».
Ранее по пилотной Программе по сносу ветхих домов на территории города Алматы на 2012-2015 годы было снесено 56 ветхих домов и построено 63 многоквартирных жилых дома. Благодаря указанной программе в новые квартиры переселились 579 семей.
Список ветхих домов, вошедших в основу программы, формировался на основании частых обращений жителей ветхих домов в районные акиматы Алматы.
Оператором программы является АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».
Программа предусматривает два варианта механизма ее реализации: проекты, реализуемые АО «СПК «Алматы» и частным инвестором; проекты, реализуемые посредством государственного финансирования.
В программе предусмотрены снос ветхих домов и строительство новых домов в каждом районе Алматы.
Программа реновации жилищного фонда в Алматы на 2021-2025 годы размещена на сайте СПК.