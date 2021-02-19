703,3 млрд тенге инвестиций привлекли в Туркестанскую область в 2020 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на отчётной встрече с населением рассказал о проделанной за 2020 год работе и достигнутых результатах. Объем валовой промышленной продукции составил 535,2 млрд тенге. В области выпустили продукции на сумму 258 млрд тенге (доля 48,2%), индекс физического объема по сравнению с 2019 годом увеличился на 3,5%. В текущем году планируют значительно увеличить эти показатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в области достигло 141 тыс. За последние 2,5 года их количество увеличилось на 14 тыс. В этой сфере занято 218 тыс. человек, выпущено продукции на сумму 555 млрд тенге. Показатель увеличился на 15,6% по сравнению с предыдущим периодом. Доля малого и среднего бизнеса в экономике составила 21% (9 месяцев 2020 года) показатель индикатора, обозначенный в стратегической карте, полностью выполнен. В рамках программы «Экономика простых вещей» финансовые институты одобрили 287 проектов на общую сумму 29 млрд тенге. Это самый большой показатель в стране.

«Мы лидируем среди регионов в реализации этой программы. Более того, бюджет Государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2025», направленной на поддержку производственных мощностей предпринимателей, увеличился на 23% и составил 2,9 млрд тенге. В результате поддержано и профинансировано около 400 предприятий. Для улучшения и поддержки бизнес-климата в области заработал единый сервис «Правительство для бизнеса». Предпринимателям оказали более 33 тыс. услуг, из более 1 тыс. бизнес-планов профинансировано 78%. В результате по итогам года наша область заняла первое место в республике по рейтингу легкости ведения бизнеса», - подчеркнул Умирзак Шукеев.

В этом году через программы «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» предпринимателей планируют обеспечить льготными кредитами на сумму более 70 млрд тенге под 6% годовых. Через единый сервис «Правительство для бизнеса» планируется оказать более 40 тыс. услуг. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства намерены довести до 150 тыс., а объем производимой продукции - до 900 млрд тенге.

Для создания Центра международного торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» разработают проект строительства торгового центра на площади 200 га в Сарыагашском районе.

В результате реализации важных проектов в область было направлено 703,3 млрд тенге инвестиций, индекс физического объема увеличился на 59,4% (2019 год - 443,5 млрд тенге). Стоит отметить, что по показателю роста инвестиций Туркестанская область заняла первое место в республике. Из них 112,4 млрд тенге пришлись на внешние инвестиции, доля - 16%. В прошлом году за счет частных инвесторов запустили 37 инвестиционных проектов общей стоимостью 154 млрд тенге, создав 3 800 рабочих мест. В этом году планируется реализовать 54 инвестиционных проекта стоимостью 260,5 млрд тенге с созданием 3 900 рабочих мест.

Из самых крупных реализованных проектов - строительство солнечной электростанции ТОО «KZT Solar» (HEVEL Kazakhstan) стоимостью 31,2 млрд тенге и строительство солнечной электростанции ТОО «ЮКСЭС 50» стоимостью 19,0 млрд тенге. Также завершен первый этап строительства промышленно-тепличного комплекса ТОО «Ecoinvest» стоимостью 6,8 млрд тенге, построен углехимический комбинат ТОО «Стандарт ресурс» стоимостью 1,5 млрд тенге, швейная фабрика ТОО «СП» Turkistan Textile» и предприятия по производству пластиковых труб ТОО «АБН Альянс».