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700 домов планируют построить в селах СКО

6 Января 2020 16:08
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700 домов планируют построить в селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что рост объемов строительства жилья в регионе недостаточный – возможности гораздо шире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В 2019-м году по области сдали в эксплуатацию 2240 квартир. Это на 172 квартиры больше, чем в 2018-м году. И тем не менее К.Аксакалова темпы строительства жилья не устраивают. Глава региона уверен, что область должна ежегодно строить не менее 3 тысяч квартир.

«Долгое время у нас жилье не строилось такими темпами, чтобы удовлетворять население области и города. Сейчас дополнительно изыскиваются возможности, чтобы увеличить количество квартир и, соответственно, увеличить квадратные метры. Для этого будут изыматься большие площади частного сектора. Одновременно будем помогать и этим людям, и строить жилье. Мы должны выйти на 3 тысячи квартир, как минимум. Сдавать около 400 тысяч квадратных метров жилья в год», - сказал аким области.

Активизировать стройку намерены и в сельской местности. В прошлом году построили в селах 428 домов. В 2020-м году, по словам К.Аксакалова, намерены построить еще 700.

На одном из совещаний в конце прошлого года аким области предупреждал и ответственные управления, и строительные компании о том, что готовиться нужно заранее. Это касается и строительных площадок, и подготовки кадров. Последнее – настоящая проблема для региона. О нехватке рабочих рук говорили неоднократно. К.Аксакалов считает, что строительные компании должны брать под управление колледжи и растить для себя специалистов.

На решение проблем у ответственных за стройку лиц времени не так уж и много. Будет ли достигнута амбициозная задача по строительству жилья в регионе – покажут итоги 2020-го года.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Строительство, Жилье,
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Автор:

Олеся Жуковень

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