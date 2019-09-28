70% зерновых скосили в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается уборочная кампания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства, на 27 сентября аграрии скосили чуть более 70% площади зерновых. Намолотили около 2,8 млн тонн зерновых при средней урожайности в 15 центнеров с гектара. Лидером по урожайности пока является Кызылжарский район – 18,4 центнеров с гектара. Ежедневный намолот по области - примерно 55 тыс. тонн.

В этом году общая площадь зерновых в регионе составила 2,8 млн га. К массовой уборке зерновых североказахстанские аграрии приступили в двадцатых числах августа. Прогноз на урожай был неплохой.

Уборку хлеба осложняет погода. Часто идут дожди, по утрам довольно прохладно. В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, в регионе ожидается понижение температуры ночью до 3-8 мороза, возможен дождь с переходом в мокрый снег.