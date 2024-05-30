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    11:10, 30 Май 2024 | GMT +6

    70 зданий судов отремонтируют и 3 новых построят в этом году в Казахстане

    судья
    Фото: Pexels

    В Судебной администрации состоялось рабочее совещание по вопросам контроля за расходованием бюджетных средств, передает агентство Kazinform.

    Во исполнение поручения Президента страны о введении режима жесткой экономии государственных средств, в СА усилен контроль планирования расходов, определена их приоритетность.

    В текущем году в судебной системе реализуются проекты строительства на 13 млрд. тенге.

    В новых зданиях уже разместились суды Туркестана, Павлодара, Глубоковского района ВКО и Атырау. До конца года планируется отремонтировать порядка 70 зданий судов и завершить возведение еще трех зданий судов в областях Абай, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской.

    суд
    Фото: Kazinform

    Руководитель СА Наиль Ахметзакиров акцентировал внимание региональных подразделений на необходимость строгого соблюдения финансовой дисциплины.

    Территориальным органам поручено усилить контроль за обоснованностью выделения бюджетных средств, обеспечить повышение квалификации сотрудников в сфере бюджетного законодательства, законодательства о госзакупках и бухгалтерском учете.

    Кроме того, ревизионные и финансовые службы ориентированы на выявление и оперативное устранение нарушений.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Суды Абайская область Строительство Западно-Казахстанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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