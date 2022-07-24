24 Июля 2022 15:36

70 % всего притока инвестиций в Центральную Азию приходится на Казахстан - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя участников мероприятия, Президент отметил схожесть взглядов наших государств на будущее экономического развития.

- Программа Saudi Vision-2030 и наша Стратегия «Казахстан-2050» нацелены на достижение национального прогресса за счет диверсификации экономики, снижения зависимости от сырьевых товаров, инвестиций в человеческий капитал и, в конечном счете, вхождения в группу наиболее развитых стран, – сказал Глава государства.

Далее он подробно проинформировал саудовских бизнесменов об экономических успехах Казахстана.

– За годы независимости ВВП Казахстана показал 17-кратный рост. Сегодня экономика Казахстана превосходит совокупные объемы экономик всех остальных стран Центральной Азии. На Казахстан приходится почти 60 % товарооборота в Центральной Азии. Международные резервы нашей страны составляют 90 миллиардов долларов и являются самыми высокими на душу населения в СНГ. Зарубежные инвесторы вложили в нашу экономику более 380 миллиардов долларов. Это составляет 70 % всего притока инвестиций в регион Центральной Азии, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим в выступлении были обозначены наиболее перспективные области расширения сотрудничества.

– Согласно проведенному нами анализу, Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство, – сказал Президент.

Вторым важным направлением Касым-Жомарт Токаев считает диверсификацию и расширение транзитно-транспортных и логистических возможностей, включая Транскаспийский маршрут, соединяющий Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Большой потенциал для сотрудничества, по его мнению, открывается и в реальном секторе экономики.

– Казахстан занимает 1-е место в мире по запасам вольфрама, 2-е - по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов, – заявил Глава государства.

У Казахстана и Саудовской Аравии имеются планы по развитию нефтехимической отрасли, атомной энергетики, производству зеленого водорода, и других сферах, включая исследование космоса.

– Мы приветствует намерение Королевства развивать собственную космическую программу в рамках стратегии Saudi Vision-2030. Наши страны имеют соответствующую правовую базу для сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Казахстан обладает большим опытом и ресурсами для развития аэрокосмической отрасли. Наши компании готовы взаимодействовать с государственными и частными компаниями Саудовской Аравии в этих областях, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Подробно Президент остановился и на потенциале отечественного аграрного сектора.

– Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое – по пастбищным ресурсам (180 млн га). Наша страна входит в 10 крупнейших производителей пшеницы и муки. Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в Королевство, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Президент напомнил, что в Казахстане создана современная институциональная среда для инвесторов.

– Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить приверженность Казахстана укреплению и расширению двустороннего сотрудничества с Саудовской Аравией. Сегодня здесь присутствуют руководители крупных саудовских компаний, добившихся значительных успехов во всем мире. Я приглашаю вас всех в Казахстан для совместной работы на взаимовыгодной основе, – резюмировал Президент Казахстана.

В ходе круглого стола также выступили министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев, председатель совета директоров компании SABIC Халид Хашим аль-Даббаг, генеральный директор MA'ADEN Роберт Уилт, председатель совета директоров ACWA Power Мохаммад Абунайян.

В работе форума также участвовали руководители крупнейших саудовских компания Ajlan & Bros Holding Group, SALIC, Saudi National Bank, Alhokair Group, FlyNas, Savola Group, SPIMACO, National Technology Group (NTG), Kingdom Holding, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group, Al Rajhi International for Investment, Al Muhaidib Group, Jamjoom Pharma, Tabuk Agriculture Development, а также руководители еще нескольких десятков компаний, представляющих практически все секторы экономики Саудовской Аравии.