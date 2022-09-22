22 Сентября 2022, 14:30

70% военнослужащих хотят обучаться в вузах – советник министра обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева в интервью YouTube-проекту «Голос народа» разъяснила инициативу оборонного ведомства по повышению мотивации к прохождению срочной воинской службы. В интервью спикер отметила, что военнослужащие обрадовались, услышав эту новость, в частности 70% из них изъявили желание обучаться в вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айгуль Тулембаева отметила, что нововведение вступит в силу уже со следующего года. Причем выпускники колледжей, отслужившие в армии, тоже могут претендовать на обучение в вузах.

«Мы изучили международный опыт. Возможность предоставления льготного обучения ребят, отслуживших срочную воинскую службу, является самым распространенным видом мотивации в мировой практике. Поскольку через государственные гранты мы эту проблему пока не решили, и это сопряжено с большим количеством необходимых изменений в законодательстве, тем не менее, изучив опыт, проведя опрос среди тех, кто проходит срочную воинскую службу, выступили с такой инициативы. Мы спросили у срочников: «Поступили ли вы в вузы, не сдавая ЕНТ, если бы имели такую возможность?», на что 70% ребят ответили положительно. То есть, они обрадовались, что такая возможность появится. Такие ребята однозначно покажут себя и в учебе», - пояснила советник министра обороны.

На предложение Министерства обороны откликнулись почти все вузы. Нововведение также охватит все региональные регионы, чтобы у ребят была возможность обучаться там, где он родился и проживает.

«Мы разрабатываем методику, чтобы определить лучших ребят, которые смогут получить образовательный грант вуза», - отметила Айгуль Тулембаева.

В ходе интервью она пояснила, что никакого ущемления прав отличников не будет. По ее словам, на законодательном уровне не придется ничего менять. Изменения будут внесены в правила приема в военное учебное заведение и в приказ Министра науки и высшего образования.

Ранее сообщалось, что около 3 тысяч отслуживших в армии смогут поступать в вузы по гранту каждый год.