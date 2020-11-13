70 тысяч туристов посетили в этом году Сарыагашский район

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев этого года Сарыагашский район Туркестанской области посетили около 70 тысяч туристов. Их обслуживали 47 лечебно-оздоровительных санаториев, детский санаторий, детский оздоровительный лагерь, гольф-клуб и 21 гостиница, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В этом году в целях развития сферы туризма будет выделено 450 млн тенге и введено 4 объекта, трудоустроено 80 человек. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев.

Подводя итоги работы за 9 месяцев, глава района подробно остановился на сферах строительства и инфраструктуры района.

«В этом году в районе ведется строительство 22 объекта на сумму 4,3 млрд тенге. Из них введены в эксплуатацию 2 объекта по питьевому водоснабжению, 2 объекта по жилищному строительству. До конца года будут завершены строительные работы на 8 объектах, остальные 10 объектов перейдут на следующий год. В прошлом году обеспеченность населения природным газом составляла 50,7%, в этом - планируем довести показатель до 69%. На сегодня обеспеченность питьевой водой составляет 50,7%. До конца года мы обеспечим населенные пункты до 56,3%. Качественной электроэнергией охвачено 98,5% населения района», - сказал аким района.

В этом году в районе за счет средств республиканского и местного бюджетов на средний ремонт 34 улиц общей протяженностью 55,2 км и строительство моста выделено 1 591,7 млн тенге. Полностью эти работы планируется завершить в ноябре.