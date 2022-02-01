70 тысяч граждан с доходами ниже прожиточного минимума необходимо обеспечить жильем - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о механизме выплат за аренду на коммерческом рынке жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях ускоренного решения вопросов отдельных категорий граждан Главой государства поручено выработать механизм выплат за аренду на коммерческом рынке жилья. На сегодня в стране насчитывается 590 тысяч очередников, из них 210 тысяч социально-уязвимого положения: многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети сироты, семьи с детьми-инвалидами. Из их числа согласно данным базы Минтруда, 70 тысяч граждан с доходами ниже одного прожиточного минимума, которых необходимо в короткие сроки обеспечить жильем», - сказал Каирбек Ускенбаев в ходе заседания Правительства.

По словам министра, разработаны правила назначения выплат за жилье, арендуемое в частном жилищном фонде, в которых «Отбасы банк» определен оператором.

«Банк будет проверять очередника по критериям нуждаемости в жилье посредством информационной системы.

Принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан:

- 50% будет покрываться за счет государственных субсидий;

- оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно.

Необходимая сумма для охвата поддержкой 70 тысяч граждан составит 50 млрд тенге, при этом, данная сумма может меняться ежегодно исходя из количества очередников», - пояснил глава МИИР РК.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали о новых подходах в жилищной политике.