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70 тысяч граждан с доходами ниже прожиточного минимума необходимо обеспечить жильем - МИИР РК

1 Февраля 2022 10:32
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70 тысяч граждан с доходами ниже прожиточного минимума необходимо обеспечить жильем - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о механизме выплат за аренду на коммерческом рынке жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях ускоренного решения вопросов отдельных категорий граждан Главой государства поручено выработать механизм выплат за аренду на коммерческом рынке жилья. На сегодня в стране насчитывается 590 тысяч очередников, из них 210 тысяч социально-уязвимого положения: многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети сироты, семьи с детьми-инвалидами. Из их числа согласно данным базы Минтруда, 70 тысяч граждан с доходами ниже одного прожиточного минимума, которых необходимо в короткие сроки обеспечить жильем», - сказал Каирбек Ускенбаев в ходе заседания Правительства.

По словам министра, разработаны правила назначения выплат за жилье, арендуемое в частном жилищном фонде, в которых «Отбасы банк» определен оператором.

«Банк будет проверять очередника по критериям нуждаемости в жилье посредством информационной системы.

Принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан:

- 50% будет покрываться за счет государственных субсидий;

- оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно.

Необходимая сумма для охвата поддержкой 70 тысяч граждан составит 50 млрд тенге, при этом, данная сумма может меняться ежегодно исходя из количества очередников», - пояснил глава МИИР РК.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали о новых подходах в жилищной политике.


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#Правительство РК   #Банки   #Жилье   #Общество   #МИИР РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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