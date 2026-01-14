Вблизи рек и озер Атырауской области выявили 70 опасных участков

Как сообщил в ходе брифинга руководитель областного управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций Жанторе Демешов, в осенне-зимний период в целях обеспечения безопасности на водных объектах в регионе были усилены комплексные профилактические и оперативно-спасательные мероприятия. В настоящее время толщина льда на водоемах Атырауской области составляет от 10 до 30 сантиметров, однако на отдельных участках лед до сих пор не полностью сформировался, что создает повышенный риск для населения.

Для предупреждения несчастных случаев, начиная с ноября, на территории области проведено 234 рейдовых мероприятия. В ходе проверок установлено 227 запрещающих знаков, а также размещено 14 информационных баннеров, предупреждающих об опасности нахождения на водоемах.

Спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности. В настоящее время по области задействованы 72 профессиональных спасателя, в том числе 38 водолазов, привлечено 28 единиц специализированной техники и 23 плавательных средства. В городе Атырау и Жылыойском районе на трех водно-спасательных станциях организовано круглосуточное дежурство.

— В прошлом году на водоемах области погибли одиннадцать человек, из них пятеро — дети. Кроме того, в ходе рейдово-профилактических мероприятий были спасены восемь человек, в том числе один ребенок. Эти данные наглядно показывают необходимость строгого соблюдения требований безопасности на водных объектах, — отметил Жанторе Демешов.

Также в ходе брифинга было отмечено, что в регионе усилены меры административной ответственности за нарушение правил безопасности на водоемах. В текущем году по статье 412 Кодекса РК об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за нарушение или невыполнение требований безопасности на водных объектах, в отношении четырех человек были составлены административные протоколы.