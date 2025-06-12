€70 млн инвестиций привлекут на строительство завода по выпуску сантехники в Кызылорде

Проект предусматривает строительство высокотехнологичного завода по выпуску санитарно-технической продукции мощностью до 500 тысяч изделий в год, включая инсталляционные системы и другие элементы. Производство будет расположено на территории индустриальной зоны «Өндіріс» в Кызылординской области, для этих целей определен земельный участок. Продукция предприятия ориентирована на внутренний рынок и на экспорт в страны Центральной Азии. Общий объем инвестиций оценивается в €70 млн. В результате реализации проекта будет создано порядка 300 новых рабочих мест.

Председатель Совета директоров Roca Group Сантьяго де Гомар Рока отметил, что компания видит в Казахстане стратегическую площадку для развития бизнеса в регионе. На сегодня Roca Group является одним из мировых лидеров в отрасли и располагает 78 заводами, штатом более 20 тысяч сотрудников.

— Казахстан — логичный выбор для расширения нашего присутствия в Центральной Азии. Мы рассматриваем страну как промышленный и логистический хаб, с которого можно эффективно работать на весь регион. В стране созданы благоприятные условия для развития производства, и мы уверены, что проект в Кызылординской области станет значимой частью нашей международной стратегии, одновременно внося вклад в развитие местной экономики, — сообщил Сантьяго де Гомар Рока.

Фото: Primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что локализация промышленного производства является приоритетной задачей Правительства по структурному укреплению экономики. В этой связи в Казахстане активно ведется работа по созданию лучшего инвестиционного климата.

— В условиях приоритетного курса Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на обеспечение экономической устойчивости активно развивается политика импортозамещения, направленная на поддержку отечественного производства и снижение зависимости от внешних поставок. Казахстан и Испания являются стратегическими партнерами. Поэтому мы видим вашу компанию как надежного партнера и приветствуем привлечение высокотехнологичных производств для глубокого индустриального развития. Правительство окажет необходимое содействие для успешной реализации проекта, — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам встречи сторонами подписано Рамочное соглашение об основных принципах реализации инвестиционного проекта между Министерством промышленности и строительства РК, акиматом Кызылординской области и Roca Group.