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70 миллионов квадратных метров жилья намерены построить в РК

15 Февраля 2022 13:40
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70 миллионов квадратных метров жилья намерены построить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца 2025 года будет построено 70 млн. кв. метров жилья. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предварительно подготовлен расчет потребности в источниках жизнеобеспечения согласно нормативам градостроительных документаций. До конца 2025 года будет построено 70 млн кв. метров жилья», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Глава МИИР отметил, что для ввода этого объема потребуется 1,5 ГВт электрической энергии, 2,9 тыс. Гкал/час тепловой энергии, 3,3 млрд м³ природного газа, водоснабжения 887 тысячи м³, а также водоотведение 749 тысяч м³.

«Данный расчет направлен в Министерство энергетики для формирования прогнозного баланса электрической энергии и мощностей на 2022-2025 годы при разработке отраслевой концепции. При этом сейчас мы совместно с акиматами определяем необходимую потребность в энергоресурсах. Результаты будут учтены при планировании ввода жилья совместно с отраслевыми министерствами», - резюмировал Каирбек Ускенбаев.

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#Правительство РК   #Строительство   #Жилье   #МИИР РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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