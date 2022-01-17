70 литров крови отправили из Павлодара пострадавшим от беспорядков в Алматы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Работу по сбору денег, крови и другой помощи волонтёры Павлодарского филиала Общества Красного Полумесяца усилили из-за прошедших в стране митингов и беспорядков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В предновогодние и после Павлодарский филиал (Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан) проводил большую информационную работу по привлечению доноров в областной центр крови. В связи с последними событиями в стране поток доноров увеличился, люди шли добровольно и делились капелькой крови, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель Павлодарского областного филиала Общества Красного Полумесяца РК Гульнара Исаканова. - Приходили из Мажилиса депутаты, Павлодарского нефтехимзавода, КТЖ и просто жители - более 150 доноров».

Из Павлодарской области в помощь Алматы волонтёры Общества Красного Полумесяца передали 70 литров крови. Доноры поддержали и социальную акцию по сбору денег через благотворительные копилки Общества Красного Полумесяца, которые стояли в эти дни в центре крови.

Деньги, которые доноры получили после сдачи крови в качестве компенсации за обед, они положили в копилку.

«Вчера за эти средства были закуплены и сформированы продуктовые пакеты и переданы семьям, - добавила Г. Исаканова. - Также в рамках проекта «Реагирование на ЧС» 125 пакетов сухих пайков были переданы управлению города Экибастуза и отделу ЧС Баянаульского района, так как в этих районах - наиболее подверженные снежным заносам участки».