70-летний мужчина пропал в Сарыагаше
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашское РОП обратился житель г. Алматы, который сообщил, что его 70-летний отец 11 ноября 2021 года вышел днём из дома в неизвестном направлении и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
В настоящее время полицейские продолжают розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пожилого мужчины.
Во все городские и районные подразделения полиции Туркестанской области направлены ориентировки с приметами пропавшего мужчины. На пожилом мужчине были черные брюки и куртка, серый головной убор.
Полицейские обращаются ко всем жителям – при появлении какой-либо информации об указанном мужчине, немедленно позвоните на телефон: 8 725 33 5 97 65 дежурной части ДП Туркестанской области либо по телефону полиции 102.
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