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    01:52, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    70-летнего врача задержали за подделку рецептов в Акмолинской области

    70-летнего врача задержали за подделку рецептов в Акмолинской области. Поддельные рецепты на приобретение наркотического препарата сотрудники полиции обнаружили при задержании наркодиллера, передает корреспондент агентства Kazinform.

    70-летнего врача задержали за подделку рецептов в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, началось все с того, что 14 июня в городе Кокшетау был задержан наркодиллер. 48-летний горожанин занимался сбытом лекарственного препарата «Трамадол», приравненного к наркотическим средствам.

    — Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли у мужчины 130 таблеток трамадола, а также другие лекарства. Здесь же полицейские обнаружили два рецепта на приобретение наркотического препарата, выданное местным врачом. Наркоборцы провели еще ряд оперативных мероприятий, в результате которых преступная деятельность медицинского работника подтвердилась, — сообщили в ведомстве.

    наркотики
    Фото: ДП Акмолинской области

    В результате 70-летний врач был задержан в частном кабинете сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности Акмолинской области при координации прокуратуры. При этом полицейские нашли еще девять рецептов с печатями.

    Как добавили в полиции, по обоим фактам возбуждены уголовные дела.

    Ранее сообщалось, что крупная нарколаборатория ликвидирована в Таразе. 

    Теги:
    Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Врачи Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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