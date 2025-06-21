70-летнего врача задержали за подделку рецептов в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, началось все с того, что 14 июня в городе Кокшетау был задержан наркодиллер. 48-летний горожанин занимался сбытом лекарственного препарата «Трамадол», приравненного к наркотическим средствам.

— Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли у мужчины 130 таблеток трамадола, а также другие лекарства. Здесь же полицейские обнаружили два рецепта на приобретение наркотического препарата, выданное местным врачом. Наркоборцы провели еще ряд оперативных мероприятий, в результате которых преступная деятельность медицинского работника подтвердилась, — сообщили в ведомстве.

Фото: ДП Акмолинской области

В результате 70-летний врач был задержан в частном кабинете сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности Акмолинской области при координации прокуратуры. При этом полицейские нашли еще девять рецептов с печатями.

Как добавили в полиции, по обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что крупная нарколаборатория ликвидирована в Таразе.