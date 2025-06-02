70 лет в небе и на Земле: как Байконур отмечает юбилей

Утро 2 июня началось с церемонии возложения цветов в парке имени Шубникова. Ветераны, представители космических ведомств двух стран и жители города почтили память героев Великой Победы, первопроходцев и покорителей космоса.

Фото: Сара Кабикызы

— Байконуру — быть. Мы верим в его будущее и дальнейшее сотрудничество Казахстана и России по сохранению и развитию космодрома, — отмечают не только гости, но и те, кто живет и работает здесь сегодня.

Фото: Сара Кабикызы

Знаковой фигурой для Байконура стал генерал Леонид Баранов, проработавший на космодроме более 50 лет, в том числе 10 лет в должности начальника. Его называют настоящим командиром и патриотом Байконура.

В своем видеопоздравлении Леонид Баранов отметил значимость совместного проекта «Байтерек» и поздравил казахстанцев с юбилеем города.

О реализации этого проекта сегодня говорили на торжественном митинге руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава администрации Байконура Константин Бусыгин и специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

Фото: Сара Кабикызы

В рамках празднования ко Дню города открыт музей под открытым небом, где представлены макеты ракетно-космической техники. Кроме того, сегодня все желающие могут посетить уникальный музей истории космодрома.

Фото: Сара Кабикызы

Праздничная программа продолжится в киноконцертном зале «Сатурн», где состоится торжественное собрание и концерт.

Фото: Сара Кабикызы

Вечером, в 19:00, на стадионе «Десятилетие» стартует масштабная программа «Байконур — город мечты, любви и надежды». Зрители увидят театрализованное шествие «Мы — байконурцы!», выступления официальных лиц, церемонию присвоения званий «Почётный гражданин города» и гала-концерт. Завершится празднование праздничным салютом.

Ранее руководитель управления наземной космической инфраструктуры «Байконура» Аэрокосмического комитета (Казкосмос) МЦРИАП РК Амангельды Бекишев рассказал о планах по развитию космического комплекса.