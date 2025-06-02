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    13:00, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    70 лет в небе и на Земле: как Байконур отмечает юбилей

    В особой праздничной атмосфере город и космодром Байконур встречают свое 70-летие. На торжества в первую космическую гавань Земли прибыли более двухсот ветеранов Байконура из Казахстана и России, передает корреспондент Kazinform.

    Как Байконур отмечает 70-летие
    Фото: Сара Кабикызы

    Утро 2 июня началось с церемонии возложения цветов в парке имени Шубникова. Ветераны, представители космических ведомств двух стран и жители города почтили память героев Великой Победы, первопроходцев и покорителей космоса.

    Как Байконур отмечает 70-летие
    Фото: Сара Кабикызы

    — Байконуру — быть. Мы верим в его будущее и дальнейшее сотрудничество Казахстана и России по сохранению и развитию космодрома, — отмечают не только гости, но и те, кто живет и работает здесь сегодня.

    Байконур 70-летие
    Фото: Сара Кабикызы

    Знаковой фигурой для Байконура стал генерал Леонид Баранов, проработавший на космодроме более 50 лет, в том числе 10 лет в должности начальника. Его называют настоящим командиром и патриотом Байконура.

    В своем видеопоздравлении Леонид Баранов отметил значимость совместного проекта «Байтерек» и поздравил казахстанцев с юбилеем города.

    О реализации этого проекта сегодня говорили на торжественном митинге руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава администрации Байконура Константин Бусыгин и специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

    Байконур
    Фото: Сара Кабикызы

    В рамках празднования ко Дню города открыт музей под открытым небом, где представлены макеты ракетно-космической техники. Кроме того, сегодня все желающие могут посетить уникальный музей истории космодрома.

    Байконур
    Фото: Сара Кабикызы

    Праздничная программа продолжится в киноконцертном зале «Сатурн», где состоится торжественное собрание и концерт.

    Байконур
    Фото: Сара Кабикызы

    Вечером, в 19:00, на стадионе «Десятилетие» стартует масштабная программа «Байконур — город мечты, любви и надежды». Зрители увидят театрализованное шествие «Мы — байконурцы!», выступления официальных лиц, церемонию присвоения званий «Почётный гражданин города» и гала-концерт. Завершится празднование праздничным салютом.

    Ранее руководитель управления наземной космической инфраструктуры «Байконура» Аэрокосмического комитета (Казкосмос) МЦРИАП РК Амангельды Бекишев рассказал о планах по развитию космического комплекса. 

    Теги:
    Культура Байконур Праздник
    Сара Кабикызы
    Сара Кабикызы
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