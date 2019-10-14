70 фактов незаконного переоборудования автобусов выявили туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 по 17 октября департаментом полиции Туркестанской области совместно с заинтересованными службами на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Цель данного мероприятия - повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, профилактика соблюдения правил дорожного движения и снижение аварийности на дорогах.

В проведении ОПМ задействованы около 400 сотрудников полиции, транспортной инспекции, прокуратуры и представителей других госорганов и общественности. Полицейские проверили автобусы на соответствие установленным правилам эксплуатации, на факты незаконного переоборудования транспортных средств, а также нарушения правил дорожного движения и т.д.

По итогам 4 дней оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» полицейскими зарегистрировано 1421 нарушение ПДД, совершенное водителями автобусов. В ходе рейдов выявлены 70 фактов переоборудования автотранспорта без соответствующего разрешения, 17 случаев нелегальной перевозки пассажиров и 8 фактов превышения норм содержания загрязняющих веществ в выбросах.

Также в ходе ОПМ выявлено 206 случаев нарушения правил перевозок пассажиров, багажа и грузов водителями автобусов, 83 факта непрохождения обязательного техосмотра, 6 нарушений норм лицензирования, 14 фактов непрохождения предрейсового осмотра ТО и медицинского осмотра и 65 фактов управления автотранспортом без гражданско-правовой ответственности.

Патрульными полицейскими к административной ответственности за пользование сотовыми телефонами при управлении автотранспортом привлечены 293 нарушителя, за превышение установленной скорости – 88 и за нарушение правил маневрирования – 131 водитель.

Также за нарушение ПДД запрещена эксплуатация 41 транспортного средства. Кроме того, к административной ответственности привлечены трое должностных лиц автобусных парков и проверено более 200 автобусов на предмет соответствия состояния отопления и электрооборудования.



















