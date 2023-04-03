70 человек продолжают тушить пожар на побережье Каспийского моря

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На территории государственного природного резервата «Акжайык», расположенного вдоль побережья Каспийского моря в 30 километрах от города Атырау, продолжается тушение тростниковых зарослей - камыша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, со 2 апреля по сегодняшний день огнем было охвачено 89 гектаров тростников. Огонь на 82 гектарах потушен.

В борьбе с огнем задействовано 40 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС, 30 человек и 9 единиц техники природного резервата «Акжайык».

Тушение пожара затрудняется тем, что возгорание происходит на заболоченной территории, а от сильного порывистого ветра огонь перебрасывается на новые участки. Причина и ущерб от пожара будут определены после полной его ликвидации.

Информирование населения о сильном дыме осуществляется через средства массовой информации и приложение «Дармен».

Департаментом для предупреждения пожаров разработан «План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесостепных пожаров Атырауской области в пожароопасный период 2023 год».Кроме того, в соответствии с приказом территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области начата работа по проверке готовности учреждений лесного хозяйства и государственного природного резервата «Акжайык» к пожароопасному сезону 2023 года.

Как сообщалось, в Атырау из-за накрывшего город смога отменили занятия в школах и колледжах.



