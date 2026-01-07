7 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1965) родился КОЖАНИЯЗОВ Серик Салаватович — вице-президент АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

Фото: Gov.kz

Родился в Кзыл-Орде. Окончил Кузбасский политехнический институт, инженер-механик (1989); Кызылординский филиал Евразийского государственного университета им. Л. Н. Гумилева, экономист (2002).

Трудовая деятельность: инженер-технолог, мастер Кзыл-Ординского ремонтно-механического завода (1989-1992); директор МП «Серик» (1992-1994); управляющий ИПФ «Арко-инвест» (1994-1999); директор Кызылординского бизнес-центра (1999); директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка при акиме Кызылординской области (1999-2000); региональный менеджер по Кызылординской области ЗАО «ОНПФ «Сенім» (2000-2001); заведующий отделом индустриального развития аппарата акима Кызылординской области (2001-2004); директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2005-2007); аким Кызылорды (2007-2008); главный инспектор отдела организационной работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2008-2009); заместитель заведующего отделом организационный работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2009-2012); заведующий отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2014); заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» (2014-2019); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2021-2022); первый заместитель акима Кызылординской области (2022-2024); аким г. Кызылорда (2024).

На занимаемой должности — с октября 2024 года.

61 год назад (1965) родился МЕДЕБАЕВ Советбек Турсынович — депутат Сената Парламента РК от области Ұлытау.

Фото: Gov.kz

Родился в поселке Карсакпай Карагандинской области. Окончил Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, специальность «Экономист-менеджер»; Центрально-Азиатский университет, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: мастер на Джезказганском участке ремонтно-строительного управления Джезказганского областного Управления бытового обслуживания населения; работал в Джезказганской геологоразведочной экспедиции (1988-1992); старший специалист, начальник отдела капитального строительства, транспорта и материально-технического снабжения Джезказганского областного союза потребительских обществ (1992-1995); руководитель аппарата главы Жезказганской городской администрации (1995); руководитель аппарата акима города Жезказгана (10.1995-2003); аким города Сатпаева (09.2008-07.2011); аким Улытауского района Карагандинской области (03.2021-08.2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года, переизбран в 2023 году.

61 год назад (1965) родился ЖАКАН Талгат Амангельдыулы — государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: kazpravda.kz

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, специальность «Экономист» (1987); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, магистр экономики (2018).

Трудовая деятельность: инженер, экономист Отдела внедрения вычислительной техники Республиканского вычислительного центра Казпотребсоюза (1988-1992); главный контролер-ревизор Управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан (1992-1996); главный специалист, начальник отдела, заместитель директора валютно-финансового Департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-07.2007); советник Министра иностранных дел Республики Казахстан (2007); заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2007-2010); заведующий Отделом макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2010-02.2012); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (2012); государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (10.2012-07.2014); директор финансового департамента Исполнительного комитета СНГ, г. Москва (07.2014-09.2016); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016-2021); руководитель ГУ «Управление материально-технического обеспечения» при Управлении делами президента РК (2021-2022); заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (2022).

На занимаемой должности — с октября 2022 года.

46 летназад (1980) родился ЕГЕМБЕРДИЕВ Абзал Куандыкович — аким Ауэзовского района города Алматы.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2000), Институт экономики и финансов КазЭУ имени Т. Рыскулова (2006), Казахскую головную архитектурно-строительную академию (2014).

Трудовая деятельность: прокурор в органах прокуратуры Атырауской области (2001-2003); главный специалист аппарата акима Астаны (2003-2004); руководитель аппарата акима г. Степногорск (2004-2005); начальник отдела, руководитель аппарата акима Алмалинского района, заместитель акима Медеуского района г. Алматы (2005-2008); руководитель аппарата акима, заместитель акима района «Есиль» Астаны (2008-2012); заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Астаны (2012-2013); директор предприятия ТОО «Турмыс» акимата Астаны (2013-2015); генеральный директор ТОО «Бірлік АСТ» (2015); руководитель департамента экологии по Астане (2015-2017); занимал руководящие должности в частных структурах (2017-2022); руководитель управления государственных активов Алматы (2022-2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

40 лет назад (1986) родился КУСПЕКОВ Олжас Хайроллаевич — депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва.

Фото: facebook.com/olzhas.kuspekov/

Родился в Карагандинской области. Окончил Seoul Institute of Technology & Education, Южная Корея, специалист по обслуживанию электроники автомобилей (2006); Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л. Б. Гончарова, бакалавр транспорта (2007); Seoul Institute of Technology & Education, Южная Корея, автомобильная механика (2012); Карагандинский государственный технический университет, магистр профессионального обучения (2018); Mini MBA «General Management», Esil University (2018).

Трудовая деятельность: преподаватель специальных дисциплин по специальности: «Техобслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» ГККП «Политехнический колледж» г. Астана (2008-2009); заместитель директора по учебно-производственной работе, ГУ «Профессиональный лицей № 6» г. Астана (09.2009-04.2012); главный менеджер Департамента методологии, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» (04.2012-02.2013); директор Департамента социального партнерства, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» (02.2013-07.2014); генеральный директор, член совета директоров АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» МОН РК (07.2014-07.2016); советник Президента АО Центр развития трудовых ресурсов МТСЗН РК (08.2016-05.2017); руководитель-координатор ГУП «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест», заем Всемирного банка (05.2017-06.2018); директор ТОО «U-FUTURE» (12.2018-08.2022); председатель Наблюдательного совета ТОО «U-FUTURE», ТОО «QazTetsing», ТОО «U-Kemel», ТОО «FlexQazMedia», ТОО «Techus» (2022-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Также в этот день родились:

121 год назад (1905-1973) родился ДЖАНДАРБЕКОВ Курманбек — советский казахский оперный певец (баритон), режиссер, педагог, народный артист Казахской ССР, лауреат Сталинской премии II степени.

Фото: Wikipedia

Родился на территории нынешнего Сайрамского района Туркестанской области. Окончил Институт народного просвещения в Ташкенте (1925); учился на актерском отделении ВГИКа (1928-1929).

Трудовая деятельность: актер и режиссер Драматического театра в Кзыл-Орде (с 1925 года); актер и режиссер (с 1934 года); художественный руководитель (1944-1948); директор (1953-1955); главный режиссер КазГАТОБ имени Абая (1949-1952; 1956-1959); преподавал в оперном классе Алма-Атинской консерватории (с 1949 года); заведующий кафедрой оперной подготовки (с 1961 года).

Джандарбеков является одним из основателей казахского национального профессионального театра. Также он способствовал возрождению казахского танцевального искусства, выступив консультантом и режиссёром-постановщиком нескольких национальных балетов.

87 лет назад (1939-2000) родился ШАЯХМЕТОВ Шайсултан — государственный деятель, кандидат химических наук, профессор, член-корреспондент Инженерной академии Республики Казахстан, академик Международной академии творчества, почетный профессор Университета Американ Гранд Каньон.

Фото: Wikipedia

Уроженец Костанайской области. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова, аспирантуру Института элементоорганических соединений Академии наук СССР.

Трудовая деятельность: министр высшего и среднего специального образования КазССР (1987-1988); министр народного образования Республики Казахстан (1988-1993); заместитель акима Костанайской области (1997); профессор, директор центра по изучению государственного и других языков ЕНУ имени Л. Гумилева (1997-1998); директор Республиканского центра интенсивного обучения государственному языку при Министерстве информации и общественного согласия Республики Казахстан, президент общественного фонда «Мемлекеттік тіл» (1998-2000).

Внес большой вклад в развитие казахского языка, был одним из основателей международной организации «Қазақ тілі», создал центр по изучению языков при ЕНУ имени Л. Гумилева, республиканский центр интенсивного обучения госязыку при Министерстве информации и общественного согласия Республики Казахстан.

Имя Шаяхметова присвоено Республиканскому координационно-методическому центру развития языков.

77 летназад (1949-2014) родился ИСАЕВ Ибрагим — казахский акын, лауреат Международной премии «Алаш».

Фото: Wikipedia

Родился в Кызылординской области. Окончил факультет журналистики Казахского университета им. Кирова (Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник газеты «Сырдарья»; инспектор-методист Дома народного творчества Кызылординской области; корреспондент-методист бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Казахстана; фельетонист журнала «Ара»; редактор альманаха «Жалын».

Участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Член Союза писателей Казахстана. Выпустил сборники «Золотые серьги» (1974), «Песня на заре» (1976), «Остров берез» (1978). На его стихи написаны песни. Ряд стихов переведён на украинский язык.

75 лет назад (1951-2025) родился МУСАБАЕВ Талгат Амангельдиевич — летчик-космонавт, Халық Қаһарманы.

Фото: Gov.kz

Родился в Алма-Атинской области. Окончил радиотехнический факультет Рижского института инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола (1974), радиоинженер по эксплуатации радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов; Алма-Атинский аэроклуб ДОСААФ (1984); Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина по курсу общекосмической подготовки, космонавт-испытатель (1991); Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, инженер-пилот (1993); Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов, космонавт-испытатель.

Трудовая деятельность: сменный инженер радиооборудования Бурундайского авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации (1974-1975); освобожденный секретарь Комитета комсомола Октябрьского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1975-1976); инструктор, старший инструктор отдела политико-воспитательной работы Казахского управления гражданской авиации (1976-1979); заместитель командира 240-го летного отряда Алма-Атинского объединенного авиаотряда по политико-воспитательной работе (1979-1987); второй пилот, командир самолета АН-2 в Бурундайском объединенном авиаотряде (1987-1990); второй пилот самолета ТУ-134 1-го летного отряда Алма-Атинского объединенного авиаотряда; космонавт-исследователь дублирующего экипажа по казахстанской программе экспедиции посещения; первый космонавт-исследователь по программе экспедиции посещения в составе советско-австрийского экипажа для подготовки к полету на орбитальный комплекс «Мир», бортинженер экипажа основной экспедиции ЭО-16 на космическом корабле «Союз ТМ-19» на орбитальный комплекс «Мир» (первый космический полет); с 1994 по 2001 годы совершил три космических полета в должности бортинженера и командира космических экипажей; первый казах, вышедший в космос; начальник боевой подготовки армейской авиации Вооруженных сил Российской Федерации (2003-2005); генеральный директор АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» (космический ракетный комплекс на базе ракеты-носителя «Ангара») (2005-2007); председатель аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Казахстана (2007); председатель Национального космического агентства Республики Казахстан (2007-2014); председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016); советник Президента Республики Казахстан (2016-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2017-2023).

Награжден орденами «Отан» I степени (1998), «Барыс» I степени (2001), «За заслуги перед Отечеством» III, II степеней (1998, 2001), Дружбы народов (1991), австрийским орденом «Серебряный орел» (1991), орденом «Петра Великого» I степени Российской академии обороны, безопасности и правопорядка (2005), орденом Почетного легиона (Франция, 2010); медалями «Астана» (1999), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «За воинскую доблесть» I степени, «За безупречную воинскую службу», «За заслуги перед космонавтикой», «За космический полет» NASA (США, 1998), «За мировой рекорд сборки космического объекта большой массы (248673,7 кг)» FAI им. Де-Лаво (Международная федерация авиации и астронавтики, 1998), «За вклад в дело обеспечения национальной безопасности» (2007) КНБ РК.