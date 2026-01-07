7 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Рождество Христово у восточных христиан

Один из главных христианских праздников в более чем 100 странах мира, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии в городке Вифлееме. В ночь на 7 января казахстанцы вместе со всем православным миром встречают Рождество Христово. В республике этот день давно стал праздником, который отмечается вне зависимости от национальности и вероисповедания. В связи с внесением дополнения в Закон «О труде», Православное Рождество объявлено в Казахстане выходным днем.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы, в Казахском национальном банке, впервые в истории республики, добытые в ее недрах благородные металлы стали ее же достоянием. Генеральный директор производственного объединения «Каззолото» М. Муртазаев представил слитки золота и серебра из первой партии, выплавленной из казахстанской руды, прошедшей передел на подмосковных заводах и вернувшейся в республику. Пять золотых брусков высшей пробы — 99,99 — по 11 кг и два серебряных — по 30 кг на многие десятки миллионов рублей были переданы на хранение Госхрану.

В 1992 году Французской Республикой была признана независимость Республики Казахстан. 25 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между двумя странами.

В 2006 году был утвержден новый Государственный гимн Республики Казахстан, в основу которого положена песня «Менің Қазақстаным». В текст песни Шамши Калдаякова и Жумекена Нажимеденова «Менiң Қазақстаным», определенной в качестве Гимна Республики Казахстан, внесены изменения, приводящие песню в соответствие со статусом Государственного гимна.

В 2010 году один из ведущих внешнеполитических и аналитических журналов Франции L’Essentiel des relations internationales («Главное в международных отношениях») опубликовал 100-страничный репортаж о Казахстане под интригующим заголовком «Казахстан — будущее Европы?». В нем подробно анализируется история развития независимого Казахстана через призму государственного и конституционного строительства, уникального опыта поддержания мира и согласия.

В 2012 году юные художницы из Павлодара — шестилетняя Эвелина Болмасова и восьмилетняя Настя Прокопцова — стали обладательницами специальных наград Международного конкурса изобразительного творчества «Ребенок и собака». Детский конкурс «Ребенок и собака» состоялся в Польше, на него поступило 80 тысяч работ из 42 стран мира.

В 2015 году казахстанско-испанский фильм «Забытые в Караганде» (Los olvidados de Karagandá) стал победителем в номинации лучший документальный фильм 2014 года, получив бриллиантовую награду California Film Awards (Diamond Awards, Documentary Film Competition).

В фильме отражены свидетельства очевидцев, а также обстоятельства, повлекшие за собой нахождение испанцев в КарЛАГе, которые неизвестны до сих пор большинству испанцев.

В 2024 году Елена Рыбакина разгромила Арину Соболенко, выиграла турнир WTA 500 в австралийском Брисбене и стала третьей ракеткой мира. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений.

В 2025 году 17-летний теннисист Амир Омарханов вошел в топ-5 мирового рейтинга. Казахстанец взлетел в личном рейтинге на десять позиций и занимает теперь четвертую строчку. Он впервые в карьере вошел в топ-5. В минувшем сезоне Омарханов выиграл один личный турнир J300 в Пекине и три крупных в парном разряде, включая Orange Bowl.

В 2025 году Казахстан поднялся в рейтинге самых сильных паспортов мира. Паспорт Казахстана поднялся на две позиции и занял 52-е место в рейтинге Global Passport Power Rank 2025. Согласно данным рейтинга, граждане Казахстана могут путешествовать без визы по 46 направлениям, а еще в 50 странах визу можно получить прямо на границе.