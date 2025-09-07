7 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

51 год назад (1974) родился УМРАЛИЕВ Ербол Джумабаевич — судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, правоведение (1996); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, государственное управление (2002).

Трудовая деятельность: консультант отдела научной экспертизы актов и международных договоров аппарата Конституционного совета РК (1996-2002); и. о. заведующего сектором по работе с правительственными актами и актами Премьер-министра по вопросам непроизводственной сферы и регионального развития, заведующий сектором по работе с правительственными актами канцелярии Премьер-министра, заместитель заведующего юридического отдела канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2002-2005); советник исполнительного директора, заместитель председателя правления ОЮП ОСПРК «Атамекен» (2005-2007); управляющий директор АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2007-2008); управляющий директор АО «КазАгроФинанс» (2008-2010); заместитель председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг» (2010-2011); и. о. вице-президента по финансово-административным вопросам, и. о. вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам АО «Транстелеком», вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам АО «Транстелеком» (2011-2015); и. о. заведующего сектором кадровой политики, заведующий сектором кадровой политики администрации Президента РК (2015-2016); руководитель аппарата генерального прокурора РК (2016-2018); заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК — руководитель аппарата Верховного суда РК (2018-2021).

На занимаемой должности — с июня 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2020); медалями «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл», «Мінсіз қызметі үшін», «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін».

49 лет назад (1976) родился МОЛДАХМЕТОВ Ерлан Кенесбекович — начальник департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по области Жетісу.

Родился в с. Актерек Жамбылского района Алматинской области. Окончил Гуманитарный университет имени Д. А. Кунаева, специальность «Юрист»; Институт механики и машиностроения имени Жолдасбекова; Евразийскую юридическую академию имени Д. А. Кунаева.

Трудовая деятельность: работа на различных должностях прокуратуры города Алматы и Алматинской области (2004-2020); заместитель прокурора Жамбылского района Алматинской области; заместитель прокурора Алатауского района города Алматы; заместитель прокурора Медеуского района города Алматы; прокурор Илийского района Алматинской области; специализированный природоохранный прокурор города Алматы (2020-2025).

На занимаемой должности с августа 2025 года.

47 лет назад (1978) родился АЙМАКОВ Султанбек Жанабекович — заместитель председателя правления АО «Фонд науки».

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления (Нархоз) г. Алматы; Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова, специальность «экономист».

Трудовая деятельность: работа в государственных и коммерческих структурах (1999-2009); старший, ведущий, главный менеджер департамента экономики и финансов АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» (2009-2011); директор департамента экономики и финансов АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» (2011-2015); заместитель председателя правления АО «Национальный научно-технологический центр «Парасат» (03.2015-2016); директор проектной дирекции АО «Фонд науки» (2016-2017); заместитель председателя правления АО «Фонд науки» (07.2017-11.2019); вице-президент АО «Центр инжиниринга и трансферта технологии» (2020-2021); заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» (04.2021-04.2024).

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

43 года назад (1982) родился ЖАНАЕВ Бауыржан Даулетханович — заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовая деятельность следователь в г. Шымкент (2004); работал в областном департаменте внутренних дел (2007-2011); руководитель отдела криминальной полиции управления внутренних дел Мактааральского района, заместитель начальника управления внутренних дел Мактааральского района (2012-2014); занимал ответственные должности в правоохранительной сфере; начальник Толебийского районного департамента полиции Туркестанской области (2019-2022); начальник управления полиции города Туркестан (2022-2024).

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.

Также в этот день родились:

184 года назад (1841-1918) родился МЕРАЛЫУЛЫ Мухит (Мухамбеткерей) — композитор-кюйши, домбрист, певец, известен как исполнитель своих песен «Певец Мухит», «Зауреш».

Уроженец Западно-Казахстанской области. Внук Каратай-султана из династии Абулхаира- хана. С детских лет играл на домбре и пел песни на тоях, больших ярмарках и базарах. Много путешествовал, побывал в Западном Казахстане, Оренбурге, Жаманкале (Орск), Костанае, Казалы, Троицке, Актобе, Аральске, стал широко известен в народе как «Әнші Мұхит», «Сал Мұхит».

Он исполнял кюи Богды, Есбая, Тазбалы, Саулебая, Абыла, а также сам сочинял кюи. Его песни «Паң көйлек», «Қыпшақ», «Дөң асқан», «Кербез» раскрыли необычайный диапазон голоса и его исполнительный талант. Александр Затаевич в своих книгах «1000 песен казахского народа» и «500 казахских песен и кюев» назвал Мухита «казахским Баяном», а его творчество считал школой песенного искусства Западного Казахстана. Один из кюев Мухита записан Затаевичем на ноты. Наследие Мухита, певца и кюйши, донесли до нас его сыновья (Шон, Нау) и внуки (Шайхы, Лукпан, Губайдолла).

Изданы сборник песен Мухита и исследования о его творчестве. Широко использовали произведения Мухита в своем творчестве композиторы Казахстана: Евгений Брусиловский (ввел песни «Алуаш», «Үлкен Ораз», «Дүние-ай» в оперы «Жалбыр», Қыз Жібек», «Ер Тарғын»), Борис Ерзакович (включил песню «Айнамкөз» в музыкальную канву квартета для струнных инструментов), Лев Шаргородский и Сергей Шабельский (песня «Зәуреш» вошла как музыкальная тема во вторую часть «Симфоньетты» этих авторов).