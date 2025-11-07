7 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

65 лет назад (1960) родился ИСКАНДИРОВ Мукаш Зулкарнаевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в Сайрамский районе Туркестанской области. Окончил Казахский химико-технологический институт (1982).

Трудовая деятельность: мастер, старший мастер смены, старший мастер-технолог, начальник цеха № 5, заместитель секретаря, секретарь парткома, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и сбыту на Новоджамбульском фосфорном заводе (08.1982-09.1996); генеральный директор ТОО «Арго» (09.1996-03.1998); директор государственного казенного предприятия «Жамбылская хлебная компания» (03.1998-08.1998); директор производственного кооператива НДФЗ (08.1998-11.1999); директор филиала ТОО «Казфосфат» НДФЗ (12.1999-05.2000); директор Департамента по маркетингу ТОО «Казфосфат» (05.2000-07.2002); заместитель Председателя правления ТОО «Казфосфат» по маркетингу и сбыту (07.2002-02.2005); генеральный директор ТОО «Казфосфат» (2005-2021); председатель бюджетной комиссии Жамбылского областного маслихата (2021 - 2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

56 лет назад (1969) родился ЗАППАРОВ Арыстангани Расилханович – начальник департамента полиции Алматы.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби; юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: занимал должности оперативного состава УВД Жамбылской, Алматинской областей, ГУВД Алматы (1993-2001); работал на руководящих должностях оперативных подразделений ДВД Алматинской области (2001-2010); начальник управления криминальной полиции ДВД Алматинской области (2010-2012); занимал должности начальников городских органов ДВД Алматы и Акмолинской области (2012-2013); начальник управления криминальной полиции ДВД на транспорте (2013-2014); заместитель начальника департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан (2014-2016); первый заместитель начальника ДВД Актюбинской области (2016-2017); начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (2018-2019); начальник департамента полиции Кызылординской области (04.2019-07.2019), заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (2019-2022); начальник департамента полиции Алматинской области (01.2022-07.2022).

На занимаемой должности – с июля 2022 года.

55 лет назад (1970) родился АБИЛДАБЕКОВ Айдар Ахметбекович – вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова; Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: инспектор, старший инспектор, главный инспектор, заместитель начальника таможенного поста, начальник отдела в таможенных органах РК (1998-2009); начальник управления статистики, заместитель начальника Департамента Агентства Республики Казахстан по статистике (2009-2010); начальник Департамента статистики ЮКО Агентства Республики Казахстан по статистике (2010-2013); руководитель Департамента статистики ЮКО Комитета по статистике МНЭ РК (2013-2018); руководитель Департамента статистики Туркестанской области Комитета по статистике МНЭ РК (2018-2021); руководитель Департамента статистики города Алматы БНС АСПИР РК (2021-2022); заместитель Председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК (2022); и.о. Председателя Комитета торговли МТИ РК (11.2022-07.2023); председатель Комитета торговли МТИ РК (07.2023-08.2025).

На занимаемой должности с августа 2025 года.

53 года назад (1972) родилась ИБРАГИМОВА Ляззат Еркеновна – председатель правления АО «Отбасы банк».

Родилась в Акмолинской области. Окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт (1994); Евразийский государственный университет имени Л.Н. Гумилева (2003), Nazarbayev Uuniversity, специальность «Executive MBА» (2018). Кандидат экономических наук (2003).

Трудовая деятельность: преподаватель Евразийского государственного университета им. Л.Н. Гумилева (1995-2004); руководитель структурных подразделений АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2004-2009); главный менеджер дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (2009); заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2009-2011); председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2011-2016); заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2016-2017); руководитель АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (с 2017), член Совета директоров, председатель правления АО «Отбасы банк» (переизбрана с 2022).

Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, (2022); председатель совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (2016); председатель совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (2016).

На занимаемой должности - с мая 2020 года (переизбрана в феврале 2022 года).

53 года назад (1972) родился КОЖУХОВ Мейрам Муратович – аким города Караганды.

Родился в городе Сарань Карагандинской области. Окончил Университет им. Д.А. Кунаева, специальность «Юриспруденция» (2004); Карагандинский государственный технический университет, специальность «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство» (2008).

Трудовая деятельность: исполнительный директор ТОО «МК-ЛЮКС» (09.1992-01.1994); занимался предпринимательской деятельностью (01.1999-03.2001); главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма города Сарани (03.2001-02.2005); аким поселка Актас (06.2005-07.2010); заместитель акима города Сарани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (07.2010-07.2018); аким Октябрьского района города Караганды (07.2018-03.2022); заместитель акима города Караганда (03.2022-01.2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.

50 лет назад (1975) родился ТУМЫШ Канат Кобыландыулы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам.

Родился в Актобе. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международные экономические отношения (1997, 1999).

Трудовая деятельность: работал в главном управлении государственного протокола в центральном аппарате МИД РК (1997-1998); занимался проблемами регионального взаимодействия и кооперации в департаментах многостороннего и международного экономического сотрудничества (1998-1999); вице-консул РК в Стамбуле, помощник посла, пресс-секретарь посольства РК в Анкаре, Турция (1999-2003); консул РК в Венгрии и ряде стран Центральной и Восточной Европы по совместительству (2003-2005); первый секретарь управления международной безопасности департамента многостороннего сотрудничества, советник, начальник отдела управления азиатского сотрудничества центрального аппарата МИД РК (2005-2007); руководящие должности департамента общеазиатского сотрудничества, курировал деятельность международных организаций СВМДА, ШОС, АСЕАН, ОИС, Тюркский совет и других органов тюркской интеграции и азиатских диалоговых форумов (2007-2010); заместитель исполнительного директора (генерального секретаря) СВМДА (2010); заместитель исполнительного директора СВМДА (2010-2014); советник министра иностранных дел Республики Казахстан (2014-2015); советник-посланник постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2015-2016); заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета безопасности ООН (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике (2019-2023); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (01.2023-08.2023).

На занимаемой должности - с августа 2023 года.

46 лет назад (1978) родился МИРЗАГАЛИЕВ Магзум Маратович – Советник Президента Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил университет «Туран», экономист-международник (1999); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел, экономист-международник (2003); Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, разработка нефтегазовых месторождений.

Трудовая деятельность: инженер по буровым растворам «MIDrillingFluidsInternational» (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири (2001-2004); менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала «MIDrillingFluidsInternational» (2004-2007); генеральный директор ТОО «ТенизСервис» АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2007-2010); управляющий директор АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2010-2012); заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2012-2013); вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (2013-2014); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2014-2019); министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2019-2021); министр энергетики Республики Казахстан (2021-2022); советник Президента Республики Казахстан (2022); председатель правления, член совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2022-2024); председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (с 2023).

На занимаемой должности - с февраля 2025 года.

35 лет назад (1990) родился ТУЛЕУОВ Олжас Аязбиевич – заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Родился в Шетском районе Карагандинской области. Окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета им. аль-Фараби; магистратуру Национального банка Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: работа в городском коммунальном хозяйстве г. Балхаш Карагандинской области (2012-2013); бизнес-аналитик в AERC (2013-2015); стажер, ведущий аналитик, главный аналитик департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан (2015-2018); заместитель директора, управляющий директор «Applied Economic Research Centre» (Центр исследований прикладной экономики) (2018-2020); вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстана (06.2020-09.2020); советник председателя Национального банка Казахстана (09.2020-04.2022).

На занимаемой должности с апреля 2022 года.

Также в этот день родились:

149 лет назад (1876-1934) родился АКПАЕВ Жакып – представитель казахской интеллигенции, член правительства Алашорды, первый казах-магистр юстиции.

Родился в урочище Милыбулак в бывшем Бериккаринском районе Каркаралинского округа, в семье зажиточного крестьянина. Окончив гимназию в Омске, поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет. Ему первому из казахов было присвоено звание магистра права. Жакып Акпаев участвовал в демонстрациях, проходивших на улицах Омска 19-20 октября 1905 года в связи с объявлением царского манифеста от 11 октября. Впоследствии ему были предъявлены обвинения, и он был уволен из органов юстиции за политические взгляды.

Приехав в Каркаралинск, стал одним из организаторов демонстрации 15 ноября 1905 года. Против Акпаева было возбуждено уголовное дело. Его подвергли гласному надзору в избранном им самим месте жительства на 2 года. Он избрал местом жительства село Капал Семиреченской области. В 1910 году министерство внутренних дел вынесло постановление о запрещении жить Акпаеву в пределах Семипалатинской и Тургайской областей. Он поселился в Караганде, где вел агитационно-массовую работу среди шахтеров. Был арестован и отправлен в Семипалатинск. Февральскую революцию Жакып Акпаев встретил в Каркаралинске.

С октября 1917 года возглавил Каркаралинский земельный уездный комитет, работал в семипалатинских судебных органах. Затем работал адвокатом в Южном Казахстане. В 1929 году необоснованно репрессирован. Отбывал ссылку в Воронеже. В 1934 году вернулся в Алма-Ату и в том же году скончался в возрасте 60 лет.