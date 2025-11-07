7 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1929 году в Алма-Ате один раз в неделю на казахском языке, напечатанной латиницей, издавалась первая армейская газета «Қызыл әскер». Она являлась изданием Казахского военного комиссариата, ОСОАВИАХИМа и издательства «Еңбекшіл қазақ». Выходила с 7 ноября 1929 года по 31 октября 1936 года. В работе газеты принимали участие Ильяс Жансугуров, Аскар Лекеров, Ауезхан Кошимов и другие. Преемником газеты стала газета «Сарбаз» — центральный орган по делам печати Министерства обороны РК. На страницах издания можно найти информацию о казахстанской армии, проводимых в стране военных учениях и достижениях военнослужащих.

В 1934 году впервые на сцене Казахского музыкального театра (ныне — Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая) была поставлена опера Евгения Брусиловского, либретто Габита Мусрепова «Кыз Жибек». В основе — трагическая любовь двух молодых людей — Жибек и Тулегена, которые сталкиваются с патриархальными устоями того времени, препятствиями на пути соединения двух сердец. В оперу вошли казахские вокальные и инструментальные произведения, песни, кюи народных композиторов Укили Ибрая, Мухита, Жаяу Мусы Байжанова, Таттимбета, а также песни «Гәкку», «Алқарай көк», «Аққұм» и терме.

В 1945 году был основан Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац в Алматы. Наталия Сац после ссылки (она была женой «врага народа») оказалась в Алма-Ате. Ее назначили режиссером Театра оперы и балета. В годы Великой Отечественной войны, в Алма-Ате, в эвакуации, жили великие актеры, к которым Наталия Ильинична обратилась с просьбой принять участие в утреннике, который она организовала для детей. А после этого начала писать письма с предложением создать ТЮЗ. На одно из таких писем откликнулся второй секретарь ЦК КП (б) Казахстана Жумабай Шаяхметов. 6 сентября 1944 года вышло постановление об организации в Алматы ТЮЗа. Через год, в ноябре 1945 года, юные зрители пришли в театр на первый спектакль «Красная шапочка».

В 1956 году был основан Аркалык. Своим рождением он обязан открытию в послевоенные годы залежей бокситов — сырья для производства алюминия. В 1965 году Аркалык получил статус города, в 1971-м стал центром Торгайской области.

В 1963 году основана культурно-просветительская организация казахской молодежи, обучавшейся в московских вузах — «Жас тұлпар». Организаторы — студенты московских вузов Мурат Ауэзов, Алтай Кадыржанов, Болатхан Тайжанов.

В 2011 году за исключительные заслуги в популяризации польской музыкальной культуры народная артистка РК Жания Аубакирова была удостоена государственной награды Польши — ордена «Золотой Крест Заслуги». В Польше казахстанская артистка виртуозным исполнением сочинений известных польских композиторов покорила сердца меломанов.

В 2016 году Эстонская Республика и Королевство Бутан стали странами-участницами Астанинского регионального хаба в сфере государственной службы. Хаб включает страны Америки, СНГ, Кавказа и ASEAN, а также пять международных организаций. Сотрудничество с Астанинским хабом предполагает участие в совместных инициативах и мероприятиях по обмену знаниями, продвижению лучшего международного опыта, развитию сети экспертов в сфере государственной службы.

В 2018 году ученица 11 класса НИШ города Актау Назира Кыдырбаева изобрела протез руки для людей с инвалидностью и разработала научное обоснование. Ученицу беспокоит положение инвалидов, не имеющих возможности выехать за границу. Поэтому девочка поставила себе целью создать простой и доступный для всех протез.

В 2018 году государственный дендрологический парк Шымкента был назван именем общественного деятеля Асанбая Аскарова.

Асанбай Аскаров с 1978 по 1985 год занимал должность первого секретаря Чимкентского областного комитета КП Казахстана. Излюбленное место отдыха шымкентцев было создано по его инициативе.

В 2019 году музею редких книг РГП «Ғылым ордасы» в Алматы подарили книгу английского журналиста и писателя Годфри Лайаса «Kazak Exodus», изданную в 1956 году в Лондоне. Книга, написанная на английском языке, имеет небольшой тираж и входит в число редких. Издание было переведено издателем, политологом и общественным деятелем Бахытжаном Бухарбаем на казахский и русский языки под названием «Аспантау асқан үркін көш» и «Великий исход казахов».

В 2021 году в Баку состоялось первое заседание генеральных прокуроров Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в рамках которого с целью оказания правовой помощи посредством тесного сотрудничества, повышения эффективности деятельности прокуроров, обмена опытом и знаниями было подписано соглашение «О создании Совета генеральных прокуроров тюркоязычных стран».

В 2024 году композитор и пианист Рахат-Би Абдысагин, обучающийся по программе «Болашак» в докторантуре Королевской консерватории Шотландии (Royal Conservatoire of Scotland), номинирован на одну из старейших наград Великобритании — престижную Серебряную Медаль Компании музыкантов Лондона. Почтенная компания музыкантов Лондона (The Worshipful Company of Musicians) — одна из самых древних гильдий, основанная в 1350 году.

Первоначально как гильдия музыкантов, а затем как влиятельная культурная организация, она возродила свою музыкальную миссию в конце XIX века и сегодня активно поддерживает молодых музыкантов и музыкальное образование. «Серебряная Медаль» — старейшая и единственная награда гильдии, вручаемая с 1889 года. Эта награда присуждается наиболее выдающемуся молодому музыканту, выбранному среди студентов ведущих консерваторий Соединенного Королевства.