7 млрд тенге направят в Актюбинской области на восстановление орошаемых земель

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области планируется восстановить 15,6 тысячи гектаров орошаемых земель на сумму более 7 млрд тенге. За счет этого работой будут обеспечены 8 тысяч жителей сел, сообщил директор АФ РГП «Казводхоз» Бекзат Наметов в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Б. Наметова, проект реализуется с использованием займа ЕБРР и позволит использовать международный передовой опыт в эффективной организации реализации проектов, что крайне важно для качества строительно-монтажных работ и подготовки к эксплуатации проектных систем.

«В результате ежегодная валовая продуктивность орошаемых земель возрастет по региону до 35 млрд тенге в год, в том числе за счет восстановления и улучшения водной обеспеченности неиспользуемых земель. Также восстановление и сохранение ведения орошаемого земледелия позволит обеспечить до 8 тысяч рабочих мест для сельских жителей», - отметил Наметов.







В Актюбинской области освоено 21,5 тысяч га поливных земель. Кроме того, в регионе будут построены 10 водохранилищ, их ввод в эксплуатацию позволит увеличить площадь поливных земель в два раза и довести их до 80 тысяч га.