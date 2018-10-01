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7 млрд тенге направят в Актюбинской области на восстановление орошаемых земель

18 Октября 2018 08:55 58
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7 млрд тенге направят в Актюбинской области на восстановление орошаемых земель

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ  - В Актюбинской области планируется восстановить 15,6 тысячи гектаров орошаемых земель на сумму более 7 млрд тенге. За счет этого работой будут обеспечены 8 тысяч жителей сел, сообщил директор АФ РГП  «Казводхоз» Бекзат Наметов в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций,  передает корреспондент МИА  «Казинформ».

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По словам Б. Наметова, проект реализуется с  использованием займа ЕБРР и позволит использовать международный передовой опыт в эффективной организации реализации проектов, что крайне важно для качества строительно-монтажных работ и подготовки к эксплуатации проектных систем.

«В результате ежегодная валовая продуктивность орошаемых земель возрастет по региону до 35 млрд тенге в год, в том числе за счет восстановления и улучшения водной обеспеченности неиспользуемых земель. Также восстановление и сохранение ведения орошаемого земледелия  позволит обеспечить до 8 тысяч рабочих мест для сельских жителей», - отметил Наметов.


7 млрд тенге направят в Актюбинской области на восстановление орошаемых земель

В Актюбинской области освоено 21,5 тысяч га поливных земель. Кроме того, в регионе будут построены 10 водохранилищ, их ввод в эксплуатацию позволит увеличить площадь поливных земель в два раза и довести их до 80 тысяч га.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

Самал Ендибаева

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