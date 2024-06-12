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    19:15, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    7 медалей завоевала команда Казахстана по пулевой стрельбе в Финляндии

    7 медалей на завоевала команда Казахстана по пулевой стрельбе в Финляндии
    Фото: Оlympic.kz

    Команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась семью медалями на Гран-при INKOO FINLAND в Инкоо (Финляндия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Спортсмены успешно выступили в стрельбе по движущейся мишени.

    Казахстанские стрелки по сумме двух упражнений «ВП-11А» и «ВП-12» показали следующие результаты:

    • Зухра Ирназарова – «золото» и «серебро»;
    • Фатима Ирназарова - «серебро» и «бронза»;
    • Александра Садуакасова - «золото» и «бронза»;
    • Асадбек Назиркульев – «золото».
    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Финляндия Стендовая стрельба
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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