7 медалей завоевала команда Казахстана по пулевой стрельбе в Финляндии

Команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась семью медалями на Гран-при INKOO FINLAND в Инкоо (Финляндия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмены успешно выступили в стрельбе по движущейся мишени.

Казахстанские стрелки по сумме двух упражнений «ВП-11А» и «ВП-12» показали следующие результаты: