19:15, 11 Июнь 2024 | GMT +6
7 медалей завоевала команда Казахстана по пулевой стрельбе в Финляндии
Команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась семью медалями на Гран-при INKOO FINLAND в Инкоо (Финляндия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсмены успешно выступили в стрельбе по движущейся мишени.
Казахстанские стрелки по сумме двух упражнений «ВП-11А» и «ВП-12» показали следующие результаты:
- Зухра Ирназарова – «золото» и «серебро»;
- Фатима Ирназарова - «серебро» и «бронза»;
- Александра Садуакасова - «золото» и «бронза»;
- Асадбек Назиркульев – «золото».