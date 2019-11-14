7-летнюю девочку сбили возле школы в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Семилетнюю девочку сбили возле школы в Алматы, ее госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с места ДТП появилось в Instagram. Очевидцы сообщили, что оно произошло по улице Биржана, напротив средней школы № 68.
Девочка была доставлена бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной помощи города Алматы.
«Доставлен ребенок 7 лет, с жалобой на головную боль, бледность, слабость. При поступлении ребенок осмотрен мультидисциплинарной бригадой, проведены необходимые медобследования. Костно-травматических повреждении не выявлено. Поставлен диагноз: «Закрытая черепно мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибы тела». Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Госпитализирован в нейрохирургическое отделение», - сообщили в управлении общественного здоровья.
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