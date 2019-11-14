7-летнюю девочку сбили в Алматы: полиция прокомментировала ДТП
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция прокомментировала наезд на семилетнюю девочку возле школы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Происшествие имело место сегодня в 07:35 утра в Бостандыкском районе Алматы. Водитель автомашины марки «Toyota», следуя по улице Биржана в восточном направлении, допустил наезд на девочку, которую в последующем для оказания медицинской помощи доставили в 1 детскую клиническую больницу. Факт расследуется управлением полиции Бостандыкского района. Для установления степени тяжести полученных ребенком телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Далее по делу будет принято окончательное решение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Напомним, ранее видео с места ДТП появилось в Instagram. Очевидцы сообщили, что оно произошло по улице Биржана, напротив средней школы № 68. Состояние девочки прокомментировали в управлении общественного здоровья города.
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