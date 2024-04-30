РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:55, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    7 казахстанцев и иностранца осудили за пропаганду терроризма

    7 казахстанцев и иностранца осудили за пропаганду терроризма
    Фото: КНБ

    Завершено расследование уголовного дела в отношении семи граждан Казахстана и одного иностранца, которые обвинялись в организации и участии в деятельности религиозно-экстремистской группировки, а также в пропаганде терроризма, передает агентство Kazinform.

    По результатам следствия выяснилось, что обвиняемые активно распространяли среди окружающих идеологию, поощряли ненависть к светскому образу жизни и конституционному строю.

    В ходе обысков в их местах жительства было изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие материальные доказательства. Трое из них уже имели судимости за аналогичные преступления. 

    Военный суд Акмолинского гарнизона вынес приговор в виде лишения свободы на сроки от одного года до восьми лет. Решение суда вступило в законную силу 2 апреля 2024 года.

    Теги:
    Терроризм Экстремизм КНБ Акмолинская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!