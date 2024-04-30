7 казахстанцев и иностранца осудили за пропаганду терроризма

Завершено расследование уголовного дела в отношении семи граждан Казахстана и одного иностранца, которые обвинялись в организации и участии в деятельности религиозно-экстремистской группировки, а также в пропаганде терроризма, передает агентство Kazinform.

По результатам следствия выяснилось, что обвиняемые активно распространяли среди окружающих идеологию, поощряли ненависть к светскому образу жизни и конституционному строю.

В ходе обысков в их местах жительства было изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие материальные доказательства. Трое из них уже имели судимости за аналогичные преступления.

Военный суд Акмолинского гарнизона вынес приговор в виде лишения свободы на сроки от одного года до восьми лет. Решение суда вступило в законную силу 2 апреля 2024 года.