7 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

77 летназад (1949) родилась КАЗАКБАЕВА Гульжамал Мукажановна — актриса кино и театра, заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана.

Фото: novoetv.kz

Родилась в Алматинской области. Окончила студию при Казахском театре драмы в Алматы, Казахский государственный институт театра и кино (ныне Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова).

Трудовая деятельность: работала в труппе Шымкентского областного казахского драматического театра, где создала ряд сценических женских образов (1968); актриса Казахского государственного театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова (1978).

Сыграла роли Баян, Актоты («Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Ақан сері-Ақтоқты» Г. Мусрепова), Алуы, Куртки («Алуа», «Қарақыпшақ Қобыланды» М. Ауэзова), Алмы («Приемный зять» Т. Ахтанова), Офелии («Гамлет» У. Шекспира), Балым, Туйметай («Письмо пятерых», «Письмо И. Сталину» Ш. Муртазы), Заузат («Благодатный дождь» А. Абишева).

62 годаназад (1964) родился СТЫБАЕВ Арыстанбек Сагатбекович — судья Верховного суда Республики Казахстан.

Фото: sud.gov.kz

Трудовая деятельность: судья суда Талдыкорганской области (1996-2006); судья Алматинского областного суда (2006-2020); судья Верховного суда Республики Казахстан (2020); член Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде Республики Казахстан.

На занимаемой должности — с февраля 2020 года.

55 лет назад (1971) родился НУРАБАЕВ Жомарт Досанкулович — заместитель председателя правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Фото: nalogikz.kz

Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист.

Трудовая деятельность: заместитель председателя НК по Жетысускому району города Алматы (1999-2000); заместитель председателя НК по Алмалинскому району города Алматы (2000); заместитель председателя НК по Медеускому району города Алматы (2000); финансовый директор ТОО «ТрансОйлИнвестментс», директор ТОО «Евразия Грэйн», директор ТОО «Каскор Консалтинг», директор ТОО «Самал Инвест» (2000-2003); финансовый директор ТОО «Фирма АЛМЭКС» (2003-2005); финансовый директор АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (2005-2007); председатель правления акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (2012-2014); заместитель председателя, член правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (2007-2014); член совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank); представитель АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (2023).

53 года назад (1973) родился КАЛИБЕКОВ Кайрат Жакипович — руководитель Управления здравоохранения города Шымкента.

Фото: instagram.com/1.qalalyq.auruhana

Родился в Кызылкумском районе Туркестанской области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт им. С. Д. Асфендиярова (1996) специальность «Лечебное дело»; Казахстанский университет дружбы народов (2008) специальность «Экономика».

Трудовая деятельность: врач-хирург в центре амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии г. Шымкент (1997-1999); врач-хирург центральной районной больницы г. Арысь (1999-2001); рентгенхирург, и. о. старшего научного сотрудника Национального центра хирургии им. А. Сызганова, г. Алматы (2003-2004); главный врач Сайрамской центральной районной больницы (2004-2014); заместитель руководителя управления здравоохранения ЮКО (2014-2016); главный врач Сайрамской районной центральной больницы «Аксукент» (2016-2017); директор медицинского центра «Аман болсын» (2017-2018); заместитель главного врача по экономическим вопросам ССМП г. Алматы (2018-2019); заместитель директора Республиканского центра медицинского обеспечения (2019); главный врач медицинского центра «Аман болсын» (2019); главный эксперт филиала Фонда социального медицинского страхования по г. Шымкент (2019-2021); главный врач городской поликлиники № 9 (2021-2023); главный врач городской клинической больницы № 1 (2023-2025).

На занимаемой должности с — октября 2025 года.