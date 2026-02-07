7 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1930 году в селе Сузак Южно-Казахстанской области началось восстание. Прибывшая с местности Чу-Конгур конная группа из 300-400 человек (род Тама) начала собирать местное население. Восставшие имели белые флаги, повязки на руках и головные уборы с изречением из Корана. С лозунгами борьбы против советской власти, «борьбы за ханство», «священной борьбы за религию» начался захват зданий органов власти, была разоружена местная милиция. Возглавил восстание сын бывшего волостного Султанбек Шулаков (Шолакулы). Он был выбран восставшими в качестве хана.

16 февраля 1930 года сводный отряд Малышева достиг села Созак (в некоторых источниках указываются еще и отряды ОГПУ Журавлева и Логачева) и после обстрела села из пушек и пулеметов вошел в него. В результате продолжительного боя были ликвидированы отряды восставших. В боестолкновении за Созак погибли свыше 400 повстанцев, около 200 человек были арестованы.

В 1964 году на сцене Казахского академического драматического театра прошла премьера спектакля Айтматова «Ана — Жер-Ана». Спектакль показал, какого высокого уровня достигло казахское театральное искусство. 23 марта 2002 года спектакль «Ана — Жер-Ана» снова прошел на сцене Казахского академического драматического театра.

В 1992 году в Алматы казахской средней школе № 139 было присвоено имя поэта, ученого-тюрколога, переводчика, педагога, публициста и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова.

В 2013 году в Нью-Йорке путем подписания Совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Независимого Государства Самоа были установлены дипломатические отношения между двумя государствами.

В 2014 году в Исламской Республике Иран казахстанские кинокартины «Уроки гармонии» режиссера Эмира Байгазина и «Шал» режиссера Ермека Турсунова завоевали почетные призы на 32-м международном кинофестивале «Фаджр».

Фильм «Уроки гармонии» завоевал специальный приз жюри, а собравшая рекордное количество кассовых сборов в казахстанском кинопрокате и удостоенная звания «Фильм года» по итогам 2012 года картина «Шал» получила приз за выдающиеся технические и художественные достижения.

В 2017 году изменились границы города Астаны. В черту столицы вошли земли Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектаров.

В 2017 году Международная тюркская академия издала многотомник «Исчезающие тюркские языки». В проекте приняли участие 130 ученых из 26 стран. В книгу включены результаты 132 научных исследований. Была проделана большая работа для сохранения исчезающих языков. Под защиту были взяты не только казахский и турецкий, но и шорский, сарыуйгурский, алтайский языки, а также языки тюркских народов Кавказа, Сибири, Ирана, Китая, вообще, всех малочисленных тюркских народов, рассеянных по всему миру.

В 2018 году Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub запустил уникальную в Казахстане бесплатную программу для талантливых специалистов и предпринимателей, в рамках которой стартап-команды смогут получить наставничество опытных предпринимателей, недостающие знания от экспертов, офисное пространство, познакомиться с инвесторами и корпорациями для ведения бизнеса и многое другое.

В 2018 году в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» Национальная библиотека Китая, имеющая не только самую большую коллекцию китайских книг в мире, но и самый крупный в Китае фонд книг на иностранных языках, получила в дар книги о Казахстане.

В 2019 году по итогам второго эпизода американского шоу талантов «The World’s Best» казахстанец Димаш Кудайберген набрал 98 из 100 баллов. Наивысшую оценку, по 50 баллов поставили певица Фэйт Хилл, актриса Дрю Бэрримор, и актер Ру Пол. Кроме того, выступление Димаша оценивала «Стена мира», состоящая из 50 выдающихся экспертов со всего мира. Свои голоса не отдали судьи из Дании и Великобритании. Таким образом, Димаш набрал 98 из возможных 100 баллов.

В 2019 году в Лингвистико-технологическом университете (ЛТУ) в городе Свече (Польша), делегация Восточно-Казахстанского государственного университета им. Сарсена Аманжолова (ВКГУ) открыла молодежный культурно-образовательный центр «Абай». Новый центр станет диалоговой площадкой для обмена культур, образовательными программами и международными научными проектами, будет способствовать развитию академической мобильности и двухдипломного образования между вузами Казахстана и Польши.

В 2020 году в 03 часа 42 минуты по времени Астаны с № 31 площадки космодрома Байконур состоялся успешный старт ракеты-носителя «Союз 2.1б» со спутниками британской компании OneWeb. Запуск, названный «Казахстанский старт. Космос для всех», был посвящен сотрудничеству OneWeb с Казахстаном и крупнейшим финансовым хабом в Центральной Азии.

Космические аппараты «OneWeb» предназначены для обеспечения широкополосного доступа к интернету за счет полного охвата поверхности Земли. Каждый аппарат весит около 150 кг, оборудован двумя солнечными батареями, срок его службы — пять лет.

В 2022 году в Казахстане был создан Совет отечественных предпринимателей, являющийся консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан. Рабочим органом Совета является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

В 2024 году казахстанский ученый Кунсулу Закарья вошла в мировой рейтинг женщин, создавших вакцины. Топ-лист представила глобальная инициатива International Women’s (IWD). Кунсулу Закарья является соруководителем научно-технической программы «Разработка вакцины против коронавирусной инфекции Covid-19». Значительный вклад в борьбу с пандемией также внесли: Сара Гилберт (AstraZeneca), Катрин Янсен (Pfizer), Кизмекия Корбетт (Moderna), Елена Смолярчук (SputnikV), К. Сумати (Covaxin India), Ханнеке Схёйтемакер Шутмэкер (Johnson & Johnson), Озлем Туречи (BioNTech), Каталин Карико (технология мРНК).

В 2025 году в Харбине состоялась торжественная церемония открытия IX зимних Азиатских игр. На стадионе спортсмены вошли на арену в рамках традиционного парада наций. Казахстанская делегация появилась двенадцатой по счету. Флаг страны на церемонии несли хоккеист Әділ Бекетаев и шорт-трекистка Ольга Тихонова. Казахстан представлен 137 атлетами в 11 видах спорта.