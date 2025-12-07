7 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

84 года назад (1941) родился ЖУРИНОВ Мурат Журинович — доктор химических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Родился в г. Арысь в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский химико-технологический институт, химик (1964); аспирантуру Московского химико-технологического института (1970).

Трудовая деятельность: преподаватель Казахского химико-технологического института (1965-1967); аспирант Московского химико-технологического института (1967-1970); старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, декан Казахского химико-технологического института (1970-1982); проректор Карагандинского государственного университета (1982-1985); директор Института органического синтеза и угольной химии НАН РК (1985-1991); ректор Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссави (1991-1993); президент Международного Казахско-Турецкого университета имени Х. А. Яссави (1991-1995); председатель Туркестанского научного центра Южно-Казахстанской областной Национальной академии наук РК (1993-1995); министр образования РК (1995-1997); президент Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссави (1997-2001); генеральный директор АО «Институт топлива, катализа и электрохимии имени Д. В. Сокольского» (2001-2007, с 2013 года); проректор по науке Казахско-Британского технического университета (2010-2014); президент Национальной академии наук Республики Казахстан (2003-2023).

Награжден орденами «Парасат» (2005), «Барыс» III ст. (2011), «Барыс» ІІ ст. (2016); золотой медалью Токийского университета (2001), Научно-производственного общества Франции (2003), общества «Золотая фортуна» при Национальной академии наук Украины (2006), серебряной медалью РАЕН имени В. И. Вернадского; лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования; Международной премии тюркского мира (Анкара) (2001).

76 лет назад (1949) родился КИИНОВ Ляззат Кетебаевич — государственный деятель, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Мангистауской области. Окончил Казахский политехнический институт, горный инженер (1971).

Трудовая деятельность: ученик, моторист Мангыстауской районной киносети (1964); оператор по добыче нефти и газа, старший инженер геологического отдела, старший инженер районной инженерно-технологической станции, руководитель лаборатории анализа разработки нефтегазодобывающего управления «Жетыбайнефть» (1971-1977); инструктор промышленно-транспортного отдела Мангышлакского обкома партии (1977-1979); главный инженер территориально-производственного управления «Мангышлакнефтепромхим» (1979-1982); начальник Каражанбасского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, начальник нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть» (1982-1987); начальник нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» (1987-1992); генеральный директор производственного объединения «Мангышлакнефть» (1992-1993); глава Мангыстауской областной администрации (1993-1995); заместитель министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (1995-1997); представитель Казахстана, заместитель генерального директора Каспийского трубопроводного консорциума (1997-1999); аким Мангыстауской области (1999-2002); президент ЗАО «Национальная компания „КазМунайГаз“ (2002-2003); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2003-2010); вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (2010-2011); председатель правления АО НК „КазМунайГаз“ (2011-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2017).

На занимаемой должности — с сентября 2019 года.

Награжден орденами «Парасат» (1999), «Отан» (2009), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл»; знаком «Қазақстан мұнайына 100 жыл» и другими.

57 лет назад (1968) родился ТАБАНОВ Эльдар Рашитович — член совета директоров АО «ЦАЭК».

Родился в Алматы. Закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1989), экономист.

Трудовая деятельность: бухгалтер-контролер сектора учета Советского райкома ЛКСМ Казахстана (08.1989-01.1990); инструктор Советского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (01.1990-03.1990); директор Ельтайского молочного завода МП «Рахим» (03.1990-10.1994); генеральный директор АОЗТ «Отан-Тандем» (11.1994-10.1997); начальник управления организации государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан (1998); заместитель начальника управления финансов города Астаны (1998-1999); директор департамента по обеспечению деятельности центрального аппарата и загранучреждений, директор валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2001); председатель правления ОАО «Астана-энергосервис» (2001-2003); советник Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации (2004-2005); заведующий отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (03.2005-01.2007); советник Премьер-министра Республики Казахстан (2007); заместитель директора департамента магистральной железнодорожной сети АО «НК „Казахстан темир жолы“ (2007-2008); советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2008-2009); руководитель Аппарата Председателя Правления „ЦеснаБанк“ (10.2009-12.2011); советник Министра Обороны РК (12.2011-05.2012); вице-президент АО „Центр военно-стратегических исследований“ (2009-2013); президент АО „Водоканалпроект“ (2013-2015); советник Председателя Правления АО НК СПК „Astana“ (2015-2017); директор ТОО „City Box“; первый вице-президент ОО „Федерация легкой атлетики Республики Казахстан“.

54 года назад (1971) родился МАГЕРРАМОВ Магеррам Мамедович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, заместитель председателя партии «Народная партия Казахстана».

Родился в Алматинской области. Окончил Институт экономики и права им. академика У. А. Джолдасбекова, юриспруденция (2009).

Трудовая деятельность: экспедитор МЧП «Тахмина» (1992-1993); директор МЧП «Трабзон» (1993-1994); индивидуальный предприниматель (1995-2000); директор крестьянского хозяйства «Зарина» (2000-2001); первый секретарь Алматинского областного комитета КПК (2001-2004); член Политбюро ЦК КНПК, первый секретарь Алматинского областного комитета КНПК (2004-2012); заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КНПК, член Политбюро ЦК КНПК (2012-2015); первый секретарь Алматинского городского комитета КНПК (2015-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва (2022-2023), секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, руководитель Фракции «Народная партия Казахстана» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан; заместитель Председателя Партии «Народная партия Казахстана».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилейной медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан», орденом «ҚҰРМЕТ».

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

39 лет назад (1986) родился ИСАТАЕВ Рустам Маратұлы — заместитель акима Алматинской области.

Родился в г. Семей. Окончил университет Дарем (Великобритания), экономика (2008); магистр государственного управления (Гарвард, США) (2021).

Трудовая деятельность: главный эксперт Департамента макроэкономического анализа и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2008-2009); советник Премьер-Министра РК, консультант Центра Внешней Политики Администрации Президента РК (2009-2012); Государственный инспектор Администрации Президента РК (2014-2018); заместитель Председателя Правления АО «Национальная компания „Kazakh Invest“ (2018-2019); Председатель Комитета по инвестициям МИД РК (2019-2020).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.