    07:15, 27 Январь 2026 | GMT +5

    7 человек погибли, 1 пострадал в результате крушения частного самолета в США

    Семь человек погибли, еще один получил тяжелые травмы вечером 25 января в результате крушения частного бизнес-джета при взлете в городе Бангор американского штата Мэн, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: FAA

    Как сообщается в предварительном отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA), воздушное судно «потерпело крушение при неизвестных обстоятельствах во время взлета, остановилось в перевернутом положении и загорелось».

    Международный аэропорт Бангора сообщил, что экстренные службы среагировали на инцидент около 19:45 по местному времени. Воздушная гавань была закрыта и не возобновит работу как минимум до полудня 28 января.

    Причины крушения расследуют FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.

