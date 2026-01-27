7 человек погибли, 1 пострадал в результате крушения частного самолета в США

Как сообщается в предварительном отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA), воздушное судно «потерпело крушение при неизвестных обстоятельствах во время взлета, остановилось в перевернутом положении и загорелось».

Международный аэропорт Бангора сообщил, что экстренные службы среагировали на инцидент около 19:45 по местному времени. Воздушная гавань была закрыта и не возобновит работу как минимум до полудня 28 января.

Причины крушения расследуют FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.