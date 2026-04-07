7 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

67 лет назад (1959) родился ШАЙДАРОВ Мажит Зейнуллович — председатель Совета директоров АО «Национальный центр нейрохирургии».

Родился в г. Целинограде (ныне — г. Астана).

Окончил Целиноградский медицинский институт, врач-лечебник (1982); Университет «Туран», экономист-менеджер (2001).

Трудовая деятельность: старший лаборант, ассистент ЦМИ (1982-1992); врач-инфекционист Акмолинской городской инфекционной больницы (1992-1995); главный врач Акмолинской городской инфекционной больницы (1997-2000); доцент Акмолинского мединститута (1995-1997); директор департамента здравоохранения г. Астана (2000-2005); главный врач ГККП «Первая городская больница» г. Астана (2005-2006); начальник управления (директор департамента) здравоохранения Карагандинской области (2006-2009); директор департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по г. Астана (2009-2010); депутат маслихата г. Астана VI созыва, председатель постоянной комиссии маслихата г. Астана по вопросам социально-культурного развития (с 2016 года); председатель правления — ректор АО «Медицинский университет Астана» (2010-2019).

На занимаемой должности — с февраля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2013); юбилейными медалями «Астана қаласына 10 жыл» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015). «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2005).

51 год назад (1975) родился МЫРЗАКЕРОВ Бауржан Кыпшакулы — прокурор Карагандинской области.

Родился в Джезказганской области (ныне — область Улытау).

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, юрист (1997).

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник военного прокурора Капшагайского гарнизона (1997-2000); заместитель военного прокурора Шымкентского гарнизона (2000-2001); заместитель военного прокурора Сары-Озекского гарнизона (2001-2003); заместитель военного прокурора Центрального региона (2003-2004); военный прокурор Сарыозекского гарнизона (2004-2006); военный прокурор Усть-Каменогорского гарнизона (2006-2009); военный прокурор Капшагайского гарнизона (2009); заместитель главного военного прокурора Республики Казахстан (2009-2013); заместитель прокурора Павлодарской области (2013-2018); заместитель начальника Службы по надзору за законностью приговоров (2018); начальник службы по надзору за законностью приговоров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2018-2019), прокурор города Астана (2019-2022).

На занимаемой должности — с мая 2022 года.

32 года назад (1994) родилась МУДРЯК Мария Александровна — казахстанская оперная певица.

Родилась в г. Павлодаре.

Обучаться вокалу начала в 3 года во Дворце школьников г. Павлодара, там же состоялось ее первое выступление на сцене. В 5 лет поступила на фортепьянное отделение музыкальной школы № 1 г. Павлодара. В 2004 году в возрасте 10 лет стала обучаться оперному вокалу в г. Милан (Италия), где сначала пела в детском хоре театра «Ла Скала».

В 12 лет заключила договор с программой «Болашак», которая позволила ей обучаться в престижной частной школе «Scuola Musicale di Milano», где класс оперного пения вели знаменитые оперные певцы, преподаватели «Академии театра Ла-Скала» — маэстро Карло Гайфа и маэстро Мария Бьянка Казони.

Параллельно поступила в Миланскую государственную консерваторию им. Дж. Верди. Показав на вступительных экзаменах превосходные результаты, была принята как «исключение» в 14 лет. Класс оперного вокала проходила с Деметрио Колачи — доцентом кафедры оперного вокала.

Прошла мастер-класс с такими выдающимися оперными певцами как М. Френи, Л. Серра, К. Гайфа, М. Казони, К. Ваннини, П. Барбачини, Т. Фаббричини, М. Бэрти, А. Кончетти, В. Эспозито, Д. Тернер, Т. Хампсон.

В 2015 году после победы на конкурсе молодых оперных певцов AsLiCo, выступала в театрах Ломбардии. Исполняла партии Джульетты («Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха) и Норины («Дон Паскуале» Г. Доницетти). Дебютировала на Равеннском оперном фестивале в партии Мюзетты («Богема» Дж. Пуччини), которую затем спела в Литовской национальной опере (Вильнюс). В том же году стала солисткой Государственного театра оперы и балета «Астана опера» (Казахстан).

Награждена государственной наградой «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана») (2025).

33 года назад (1993) родился АХМЕТЖАНОВ Асылбек Амантайулы — вице-министр просвещения РК.

Родился в г. Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (2015) специальность «Учет и аудит»; Казахский университет технологии и бизнеса (2022) специальность «Информационные системы».

Трудовая деятельность: эксперт Управления по оптимизации государственных услуг Департамента по развитию «электронного правительства» и государственных услуг Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2018); главный эксперт Управления политики совершенствования государственных услуг Департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019); руководитель Управления информатизации и автоматизации государственных услуг Департамента цифровизации и информатизации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (2019-2021); заместитель директора Департамента цифровой трансформации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2021-2024); директор Департамента цифровизации и государственных услуг Министерства промышленности и строительства РК (2024-2025); директор Департамента архитектуры и политики цифровой трансформации МЦРИАП РК (2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

Также в этот день родились:

155 лет назад (1871-1948) родился МУНАЙТПАСОВ Хаджимукан — легендарный казахский палуан, многократный призер международных соревнований по французской и вольной борьбе, первый казах, завоевавший известность в международных чемпионатах зарубежных стран.

Родился (по паспортным данным) в ауле Караоткель Акмолинской области.

Хаджимукану не исполнилось и 17 лет, когда о нем стали говорить, как о сильном борце, имевшем на своем счету немало побед над борцами Акмолинской области, и слава о нем стала расходиться по всей казахской степи. В 18 лет его пригласили в цирк. Он работал в конюшне и вместе с этим обучался премудростям цирковой борьбы. Когда ему исполнилось 20 лет, он впервые вышел на арену.

В 1901 в г. Омске боролся с известным русским цирковым борцом А. Н. Злобиным, по рекомендации и при содействии которого в 1903 году был принят в школу И. В. Лебедева в Санкт-Петербурге, где два года обучался искусству классической борьбы. В 1908 году в г. Кельне впервые завоевал звание чемпиона мира. В 1909 г. в Риге на чемпионате мира занял первое место. В 1910 г. завоевал малую золотую медаль на международном чемпионате в Варшаве. За победу над турецким борцом в Стамбуле получил звание «Кажи» и стал на всю жизнь Кажимуканом.

В 1913 году одержал победу на чемпионате в г. Троицк, в 1914 — завоевал звание чемпиона мира в Париже. Боролся со всемирно известными борцами национальной японской борьбы джиу-джицуден в г. Харбин, Токио.

Начав свою карьеру в 1905 году, Хаджимукан менее чем за 10 лет объездил почти 30 государств в разных уголках планеты. Он был гостем и в Соединенных Штатах Америки, и в Китае, и в Аргентине, и во многих других странах. За это время он сумел заполучить 48 медалей в разных номинациях. К сожалению, на данный момент их практически не осталось. Причина тому одна — известный казахский борец часто раздавал свои награды. Он с радостью дарил их своим близким людям, а также просто обычным незнакомцам. Кроме того, иногда он отдавал их тем, кто сильно нуждался в денежных средствах.

В 1926 году он открыл в Кызылорде первый профессиональный театр. В нем начинали свой творческий путь Амре Кашаубаев, Калибек Куанышпаев и Иса Байзаков. Внес значительный вклад в становление и развитие спортивной борьбы в Казахстане, в том числе и национальной борьбы қазақша күрес.

В 1927 году Президиум ЦИК КазАССР присвоил Кажымукану почетное звание «Богатырь казахских степей». В годы Великой Отечественной войны выступал с цирковыми представлениями. На вырученные деньги построил самолет-истребитель У-2, которому было дано имя Амангельды Иманова.

В последние годы жизни Кажымукан попал под негласный надзор НКВД. Виной всему — его язвительные замечания насчет советской власти и в адрес партийных чиновников. Ему не дают жилье и пенсию, поэтому, чтобы прокормить многочисленную семью, он продает свои последние медали. Великий казахский батыр умер от пневмонии в августе 1948 года.

О Кажымукане на киностудии «Казахфильм» были созданы документальный фильм «Хаджи Мукан» в 2-х частях (1978, реж. О. Абишев) и художественный фильм «Знай наших» (1985, реж. С. Ходжиков). Открыт мемориальный дом-музей в а. Темирлан Южно-Казахстанской области (1980). Ежегодно проводятся традиционные состязания борцов Казахстана, посвященные его памяти.