7 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Всемирный день здоровья

Отмечается ежегодно 7 апреля, так как в этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Идею Всемирного дня здоровья выдвинули еще в 1948 году на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но дата была выбрана другая — 22 июля, в день, когда был ратифицирован Устав ВОЗ. 7 апреля его начали отмечать в 1950 году.

День работников сферы государственных услуг

Работники в сфере государственных услуг осуществляют трудовую деятельность по всем областям и городам Казахстана, включая отдаленные районы по всей республике, и его численность составляет более 20 тысяч человек. Ранее работники сферы оказания госуслуг не имели возможности праздновать свой профессиональный праздник. Включение данного профессионального праздника в перечень дало возможность ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, а также способствует дальнейшему развитию корпоративной культуры.

СОБЫТИЯ

В 1918 году вышел в свет первый номер областной газеты «Звезда Прииртышья», основное назначение которой — информировать население о главных событиях области, города, страны, формировать общественное мнение общества. Первое название газеты — «Объединение». Преемственность традиций и принципов помогают журналистскому коллективу сохранять лицо газеты — быть узнаваемой и популярной у читателей, создавать объективную историческую летопись жизни павлодарского Прииртышья.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Швеция.

Королевство Швеция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Территория — 447 435 км². Столица — г. Стокгольм. Официальный язык — шведский. Денежная единица — шведская крона. Главой государства является король или королева, которые находятся на шведском престоле согласно Акту о престолонаследии.

В 2000 году вышла в свет книга поэта Олжаса Сулейменова «Язык письма. Взгляд в доисторию — о происхождении письменности и языка малого человечества». Эта книга — подготовка к этимологическому словарю «1001 слово», она должна вывести филологическую науку на новый уровень и восполнить многие пробелы в языках. В этом труде автор прослеживает возникновение знака и его развитие в различных письменностях, объясняется метод анализа слова, отличающийся от традиционного тем, что происхождение слова рассматривается в генетической связи с графическим знаком-первоиероглифом.

В 2005 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение на территории Республики Казахстан государственные знаки почтовой оплаты. Это стандартные почтовые марки «10-летие принятия Конституции Республики Казахстан» номиналом один, два, три, восемь, десять тенге, а также с литерой «А» (номинал, равный тарифу по пересылке простого письма до 20 г наземным транспортом на территории Республики Казахстан) и номиналом 50 и 65 тенге. Дизайнер — Игорь Макиенко.

В 2005 году на факультете журналистики в Казахском национальном университете им. аль-Фараби состоялось торжественное открытие скульптурного барельефа памяти основателей казахстанской журналистики и печати Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова.

В 2008 году в Павлодаре была установлена мемориальная доска, посвященная памяти Батырбека Сейсенбаева, талантливого спортсмена и педагога, одного из лучших тренеров Казахстана. Мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, тренер-преподаватель высшей квалификации подготовил четырех мастеров международного класса, более ста мастеров спорта по дзюдо, самбо и қазақ куресі. Благодаря энтузиазму Батырбека Сейсенбаева и результатам его воспитанников на международных спортивных аренах в 1985 году в Павлодаре была открыта Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Батыр» по борьбе дзюдо.

В 2010 году во Дворце мира и согласия открылась уникальная фотовыставка. Впервые в Казахстане на данной выставке были продемонстрированы изображения наших далеких предков. На фотографиях посетители увидели артефакты, хранящиеся в фондах Эрмитажа, Государственного исторического музея, Музея искусств народов Востока, музеев Хакасии, возраст которых определяется 1500-2000-летней давностью, — это раскрашенные гипсовые маски, портретные изображения древних тюрков, извлеченные из склепов и могильников Южной Сибири археологами.

В 2010 году за заслуги в продвижении мира, социальной справедливости и устойчивого развития на глобальном уровне Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну был вручен орден «Достық» I степени.

В 2012 году известный казахстанский спортсмен Асхат Каратабанов в составе международной экспедиции осуществил прыжок с парашютом на Северный полюс и установил на вершине мира флаг страны. Флаг Казахстана для установки на Северном полюсе был вручен Асхату Каратабанову в посольстве Республики Казахстан в Москве. После покорения Северного полюса участники экспедиции вернулись в Барнео, откуда через город Лонгиир (архипелаг Шпицберген, Норвегия) вернулись на родину.

В 2014 году в Лондоне в рамках Дней культуры Казахстана в театре «Lion& Unicorn» состоялась премьера спектакля по пьесе Дулата Исабекова «Транзитный пассажир», которая не только познакомила с казахской культурой, традициями, нормами общения и быта, но и, прежде всего, заставила задуматься о важности семейных ценностей и духовной связи. Главные роли исполнили английские актеры Кэти Тривилиан и Марк Стантон.

В 2016 году ректор университета им. Ататюрка профессор Хикмет Кочак вручил поэту, известному общественному деятелю тюркского мира, президенту фонда «Культура» Олжасу Сулейменову звание почетного доктора университета им. Ататюрка в г. Эрзурум в Турции. Это звание присвоено ему за заслуги в развитии межкультурного диалога, укреплении дружбы народов и многолетние плодотворные исследования в области тюркологии.

В 2021 году на венгерском языке был издан первый сборник стихов поэта Жамбыла. В сборник «Жамбыл жырлары — Dzsambul muvei», изданный в рамках 175-летия великого степного сказителя, включены стихотворения на казахском языке с переводом на венгерском языке, а также содержательные исследовательские статьи.

В 2021 году мировой рекордсмен по силовым номерам из Казахстана Сергей Цырульников побил мировой рекорд по разгибанию калиброванных подков. Рекорд спортсмена был зафиксирован и официально утвержден офицером регистрации книги рекордов Гиннесса в Казахстане.

В 2021 году в рамках реализации долгосрочной программы сотрудничества в области культуры и науки в Центральной научной библиотеке Академии наук Азербайджана открылась «Неделя казахской литературы».

В 2022 году в Карагандинском областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Космос. Космонавты. Караганда — космическая гавань», на которой можно было увидеть пластинку с речью первого космонавта Юрия Гагарина, фотографии с автографами астронавтов и военную форму первого казахстанского покорителя космоса Токтара Аубакирова.

Фонды областного музея хранят много удивительных материалов, связанных с развитием космонавтики. Это фотографии космонавтов и космических экипажей с места их приземления, коллекции филателии, нумизматики, фалеристики, даже тюбики с космической пищей, которые были переданы в дар Караганде российским музеем космонавтики из Королева.

В 2023 году закончились 4-е зимние молодежные игры РК, где участвовали команды из 20 регионов Казахстана. Победителем соревнований стала сборная Алматы. Соревнования проходили во всех регионах. Сборные соревновались в 11 видах спорта: прыжки на лыжах с трамплина, керлинг (4 дисциплины), хоккей с шайбой девушки, хоккей с шайбой юноши, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание на коньках, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл акробатика, фристайл могул.

В 2024 году 83-летняя жительница села Жумыскер Шетского района Карагандинской области Тиыштык Мухамедиярова подстригла более 32 тысяч овец. Рекордсменка по стрижке шерсти покрова с домашнего скота, несмотря на свой возраст, проводит мастер-классы для начинающих стригальщиков. Стрижкой овец Тиыштык Мухамедиярова занимается каждый сезон. Стригальщица отмечает, что процесс, при котором зимой срезается осенний шерстяной покров, очень полезен для мелкого рогатого скота. Овцы чувствуют себя лучше, легче набирают вес.

В 2025 году в Айроло (Швейцария) завершился Кубок Европы по фристайл-акробатике. Казахстанец Динмухаммед Райымкулов завоевал на нем две награды: «серебро» и «золото». Динмухаммед в решающем выступлении набрал 96,58 балла.

В 2025 году с космодрома Байконур успешно взлетела ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-27» Запуск приурочен к 80-летию Великой Победы — ракета, украшенная памятной символикой, получила название «Ракета Победы». На борту — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.