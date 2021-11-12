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7,8 млн казахстанцев полностью вакцинировались от коронавируса
12 Ноября 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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12 ноября 2021 году в Казахстане I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 501 375 человек, II компонентом провакцинировано 7 777 468 человек.
Опубликованы также данные в разрезе регионов.
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