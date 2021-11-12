7,8 млн казахстанцев полностью вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

12 ноября 2021 году в Казахстане I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 501 375 человек, II компонентом провакцинировано 7 777 468 человек.

Опубликованы также данные в разрезе регионов.