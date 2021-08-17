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7,7 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию за семь месяцев в Казахстане

17 Августа 2021 11:21
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7,7 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию за семь месяцев в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7,7 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию за 7 месяцев этого года в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Как сообщили в ведомстве, этот показатель составляет 110,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Всего по Казахстану сдали свыше 66 014 жилищ (в том числе – 21 193 индивидуальных домов).

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается во всех регионах. В этом году запланировано построить 17 млн кв. м жилья.

В целом Индекс физического объема по строительству составил 111,1%.



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#Жилье   #Судебный процесс   #МИИР РК  
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