АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько средств будет направлено на ремонт Экибастузской ТЭЦ, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моей информации, 7,5 млрд тенге будут выделены собственниками данной станции для обеспечения текущего ремонта. Деньги, которые будут выделяться из бюджета, это уже капитальная модернизация, то есть вложения в актив. Они будут капитализированы, речь идет об увеличении стоимости актива, это практически государственные инвестиции для обеспечения надежности теплоэнергоснабжения региона», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

По его словам, Правительством будет выделено на эти цели 10 млрд тенге.

«Нужно смотреть структуру этих денег. Часть денег выделяется там, где собственником является государство, а часть денег выделяется именно в те активы, где идет распределение 50 на 50%. То есть, в дополнение к тем деньгам, которые выделит собственник на ремонт, еще дополнительные деньги будут выделены на модернизацию, на строительство новых линий теплопередач по уже другим технологиям, собственником которых будет акимат города», - пояснил Алмасадам Саткалиев.

В прошлом году жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ.