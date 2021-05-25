7,5 млрд тенге инвестиций привлекли в Ордабасинский район

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Ордабасинском районе освоили более 7,5 млрд тенге инвестиций. В рамках программы «экономика простых вещей» одобрено 23 проекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных фондов, по сравнению с прошлым годом составил 217,3%. Из них 75,5% - внебюджетные инвестиции. По беззалоговым кредитам профинансировано 57 индивидуальных предпринимателей на сумму 228,5 млн тенге. По этому показателю район занимает третье место в области.

Значительно увеличился и объем произведенной продукции в сфере промышленности. В районе функционируют 39 предприятий. Объем произведенной ими продукции с начала года составил 8 млрд тенге. По этому показателю район также лидирует по области. В этом году в рамках госпрограммы «индустриально-инновационного развития» реализуются четыре проекта на сумму 28,7 млрд тенге, планируется трудоустроить 500 человек.

К примеру, общая стоимость проекта нефтехимической переработки ТОО «Standard Petroleum & Co» мощностью 2 млн тонн в год составляет 129,9 млрд тенге. Помимо этого, 2,3 млрд тенге составляет стоимость проекта нового высокотехнологичного керамического завода ТОО «Агро-В», а стоимость проекта по производству изделий из автоклавного газобетона ТОО «RZN» - 1,6 млрд тенге. В третьем квартале ожидается запуск овощехранилища ТОО «Александровский сад», общая стоимость которого 800 млн тенге.