7,4 млрд тенге выделено в этом году для поддержки инвалидов в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для оказания социальной поддержки лицам с инвалидностью в Туркестанской области в 2019 году за счет бюджетов всех уровней выделено 7,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В своем Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность создания равных возможностей для людей с особыми потребностями.

На сегодня в данном направлении проводится большая работа. Одной из мер, призванных улучшить качество жизни лиц с инвалидностью, является внедрение Портала социальных услуг, который реализуется в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.





Сегодня в Казахстане проживают 690 тыс. лиц с инвалидностью. Это почти 4% населения страны. В Туркестанской области состоят на учете 93 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 4,7% населения области, 13,4% инвалидов республики.

6 843 человека имеют первую группу, 35 323 человека - вторую, 35 873 человека - третью, 14 447 детей - до 18 лет.

По нозологии преобладают лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 25% (23,4 тыс. человек), ментальных функций 11,7% (11,7 тыс. человек), зрения 7% (6,9 тыс. человек), слуха 4% (3,3 тыс. человек).





Для оказания социальной поддержки лицам с инвалидностью в области в 2019 году за счет бюджетов всех уровней выделено 7,4 млрд тенге. За счет этих средств предоставляются технические средства реабилитации и социальные, специальные социальные услуги. До конца этого года будет охвачено 70% обратившихся граждан.

Тем не менее на сегодняшний день в ходе предоставления этой поддержки существует ряд проблемных вопросов. С ними неоднократно обращались общественные объединения, сами граждане с инвалидностью и активисты.

Например, из-за продолжительности процедур государственных закупок срок предоставления реабилитационных средств и услуг продлевается до 8 месяцев с момента получения инвалидности. При этом учет услуг ведется вне информационных систем, что отрицательно влияет на их прозрачность. Кроме того, услуги и средства реабилитации зачастую не соответствуют индивидуальным потребностям лиц с инвалидностью, так как приобретаются оптом через госзакупки по одному техзаданию.

Также недостаточная конкуренция среди поставщиков на рынке приводит к низкому качеству предоставляемых услуг и ТСР.

Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях решения этих вопросов внедряется портал социальных услуг. Портал направлен на сокращение сроков и повышение качества государственных закупок реабилитационных средств и услуг. Портал станет единой цифровой площадкой социальных услуг при непосредственном взаимодействии лиц с инвалидностью с поставщиками. В свою очередь, на рынке появляются равные возможности между поставщиками, что способствует повышению конкуренции.

При этом лица, имеющие инвалидность, будут самостоятельно выбирать средства и услуги реабилитации, исходя из собственных потребностей.

Со стороны государства будет рассмотрен механизм возмещения стоимости технических средств и услуг реабилитации. На портале предусматривается возможность дополнительной оплаты в случае выбора потребителем более дорогих товаров и услуг.

В результате внедрения портала будут обеспечены большой выбор товаров, равный доступ к рынку реабилитационных средств и услуг. Качество государственных услуг будет расти и не вызывать коррупционных рисков.