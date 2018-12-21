«7-20-25»: В Актюбинской области одобрили 164 заявки на 1,4 млрд тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе с рабочей поездкой прибыл председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев. В ходе поездки он ознакомился с деятельностью «Народной канцелярии», а также реализацией госпрограммы 7-20-25, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центре оказания госуслуг «Народной канцелярии» в целях реализации плана нации «100 конкретных шагов» на сегодняшний день сосредоточено около 20 организаций. Большая часть госуслуг в Актюбинской области переведена в цифровой формат - 82%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 22%.

Также в ходе поездки А.Шпекбаев ознакомился с ходом реализации госпрограммы «7-20-25» в Актюбинском регионе.

По словам регионального директора ипотечной компании «Баспана» Гульнар Дабыловой, на сегодня в области по госпрограмме принято 286 заявок, из которых 164 заявки на общую сумму 1,4 млрд тенге были одобрены.

Благодаря государственной программе в регионе развивается жилищное строительство.

Алик Шпекбаев посетил микрорайон Батыс-2, где ознакомился с работой строительной компании ТОО «Сконур».







«С 2007 года мы построили 95 тысяч квадратных метров жилья. Программа Президента нам очень хорошо помогла, она способствует росту спроса на жилье. Этот новый дом на 244 квартиры мы построили за 1,5 года и уже успели реализовать по госпрограмме. Теперь строим новый на 400 квартир. Квадратный метр жилья в этом районе составляет 160 тысяч тенге», - говорит директор ТОО «Сконур» Нуржамал Танкаева.

В новом доме 3-х комнатную квартиру на первом этаже приобрел инвалид колясочник Берик Бектурлинов. Специально для него в доме был установлен автоматический пандус.

«Раньше мы жили в Авиагородке, условий для таких как я в старых домах нет. Даже дверные проемы в уборную и ванную не позволяли проехать в коляске, а в новой квартире учтены все стандарты. Здесь большие проемы и мне удобнее двигаться», - говорит Б.Бектурлинов.