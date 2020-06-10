«7-20-25» - одобрено заявок на 216 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 32 009 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации программы «7-20-25» на 4 июня 2020 года принято 32 009 заявок на получение займа на сумму 366,31 млрд тенге. Из них одобрено 18 769 заявок на предоставление займа на сумму 216,52 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Национального банка.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.