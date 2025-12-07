6 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День прокуратуры Республики Казахстан

Один из официально установленных профессиональных праздников в Республике Казахстан отмечается ежегодно 6 декабря, так как в этот день в 1991 году было принято постановление «Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости».

СОБЫТИЯ

В 1944 году в Алматы начал функционировать Институт горного дела имени Д. А. Кунаева. Институт является одним из крупнейших научно-производственных центров Казахстана и Центральной Азии, осуществляющим научно-техническое обеспечение горного производства.

В 1971 году в Алматы создан первый в Казахстане Центр научно-технической информации, миссия которого — создание единого информационного пространства, обеспечивающего участникам национальной инновационной системы комплекс информационных и экспертно-аналитических услуг.

В 2011 году в бельгийском городе Монс впервые в истории турнира Казахстан принял участие в соревнованиях, которые обычно проводятся между государствами Североатлантического альянса, как страна-участница программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Баскетбольная команда Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК на международном баскетбольном военном турнире SHAPE, прошедшем на базе НАТО, заняла второе место. Наши армейские баскетболисты разгромили своих соперников из Великобритании, Литвы, Польши и Канады. В финальном поединке команда ЦСКА МО РК в упорной борьбе уступила лишь сборной Латвии со счетом 53:61.

В 2012 году в Женеве известный казахстанский государственный деятель, заместитель Генерального секретаря ООН — генеральный директор отделения ООН в Женеве Касым-Жомарт Токаев был награжден памятной медалью С. Рериха и памятным знаком «Знамя мира». Награды были вручены в ходе визита делегации Комитета по сохранению наследия Рерихов и Международного центра Рерихов (Москва).

В 2014 году в Алматы состоялось открытие института «Сорбонна-Казахстан», созданного на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Институт «Сорбонна-Казахстан» стал вторым в мире и единственным в Центральной Азии филиалом Научного центра высшего образования «Сорбонна города Париж» (PRES Sorbonne Paris Cité). Образовательный процесс соответствует требованиям Болонской конвенции. Занятия ведут казахстанские и французские профессора.

В 2014 году Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) признало лучшей памятную банкноту номиналом 1000 тенге, посвященную тюркской письменности «Күлтегін». В качестве номинантов выступали доллар США (банкнота номиналом 100 долларов), евро (5 евро), канадский доллар (10 долларов), российский рубль (100 рублей), бразильский реал (5 реалов), ливийский динар (5 динаров), а также банкноты Исландии, Ливана, Соломоновых островов, Барбадоса, Фиджи.

В 2016 году в Астане, в Национальном музее РК, состоялось торжественное установление «Книги Славы Республики Казахстан» на пьедестал и презентация ее электронной версии. С этого дня Книга Славы как экспонат витрины государственных наград Зала Независимости Национального музея представлена вниманию посетителей музея.

В 2017 году в Женеве, во Дворце Наций Организации Объединенных Наций, в рамках мероприятий по празднованию 25-летия членства Казахстана в организации открылась фотовыставка на тему «Казахстан — страна Великой степи». Гостям выставки было представлено более 60 ярких фотографий, где запечатлены достопримечательности крупных городов, культурные и исторические памятники, красивые пейзажи неповторимой и уникальной природы, традиции и обычаи.

В 2018 году в честь 80-летия народного писателя Казахстана Абиша Кекилбаева, в Астане, на фасаде дома, где жил писатель, по улице Кунаева, 11, была установлена мемориальная доска.

В 2019 году тремя новыми памятными местами пополнился список общенациональных и региональных объектов Акмолинской области в рамках спецпроекта «Сакральная география Казахстана» программы «Рухани жаңғыру». Статус объекта общенационального значения получило захоронение «Тоғыз әулие», находящееся в Астраханском районе; место захоронения Ангал батыра на территории одноименного аула (район Биржан сал) и мазар Кабыл батыра (Жаркаинский район).

В 2019 году Казахстан был избран в руководящий комитет коллегии комиссаров выставки «ЭКСПО-2020 Дубай». В рамках собрания международных участников выставки (СМУ) состоялось голосование стран-участниц по определению состава руководящего комитета коллегии комиссаров ЭКСПО-2020 Дубай. Члены руководящего комитета избираются из числа комиссаров национальных секций государств-членов Международного бюро выставок, участвующих в выставке. По результатам голосования, с учетом успешного проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Астана, Казахстан впервые был избран в состав руководящего комитета.

В 2019 году одну из столичных улиц возле ЭКСПО-городка назвали в честь народного писателя Казахстана, общественного и политического деятеля Абиша Кекилбаева.

В 2021 году в сквере поэтов, который находится в 16-м округе города Парижа, состоялось торжественное открытие бюста великого казахского поэта Абая. Автор скульпторы — Ербол Зиябеков.

Абай Кунанбайулы — великий казахский поэт, философ-гуманист, мыслитель, композитор, мастер художественного слова, является великой исторической личностью мирового уровня, сыгравшей важную роль в становлении современной казахской и зарубежной литературы.

В 2021 году в Алматы, на базе Центральной городской клинической больницы, пяти пациентам были проведены хирургические уникальные новейшие операции по пересадке роговицы глаза, то есть несостоятельные роговицы были заменены донорскими.

Данные операции уникальны тем, что они позволяют не менять полностью роговицу, а именно менять тот слой, который был поврежден во время каких-либо заболеваний. Это более щадящий вид и патогенетически ориентированный метод операции.

В 2021 году были изданы 4 и 5 тома книги «Ашаршылық. Голод. 1928-1934», в которых были опубликованы рассекреченные документы о голоде в 30-е годы. Это преступления, протесты, сводки, справки событий 1928–1934 гг.

В 2024 году казахстанка Диана Мурзагалиева отмечена премией имени принцессы Дианы за выдающиеся усилия в социальной сфере. Эта премия, учрежденная в память о принцессе Диане, вручается одноименной благотворительной организацией и поддерживается ее сыновьями — принцем Уильямом, принцем Уэльским, и принцем Гарри, герцогом Сассекским. Диана Мурзагалиева посвятила свою жизнь поддержке тех, кто сталкивается с трудностями из-за нарушений речи и проблем со здоровьем. Диана, у которой диагностировали дизартрию, вызванную десятилетиями ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, преодолела множество сложностей. В детстве, не имея возможности говорить, она выражала свои мысли через письмо, а позже начала создавать истории о мечтах детей с ограниченными возможностями. Эти истории легли в основу ее анимационного фильма «Үміт әрдайым жанымызда» («Надежда всегда с нами»).

В 2024 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Cu (медь) из серии «Недра Казахстана». Cu (медь) открывает новую серию монет «Недра Казахстана». Эта серия призвана раскрыть тему богатства земли Казахстана. В рамках серии планируется изготовление монет из серебра по новой технологии, со вставками из химических элементов таблицы Менделеева. В дизайне монеты Cu (медь) представлены стилизованный фрагмент таблицы Менделеева и химический элемент Cu. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 32,9 грамма (масса серебра — 31,1 грамма, элемент из меди массой 1,8 грамма), диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 1000 (одна тысяча) штук.