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692 млрд тенге составил объём строительных работ в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области объём строительных работ составил 692 млрд тенге. Строительные работы идут полным ходом. О их состоянии рассказал глава региона Махамбет Досмухамбетов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Объём строительных работ составил 692 млрд тенге, индекс физического объёма - 104,3%. Удельный вес региона по республике – 19%. С начала года в области введено 615 тыс. кв. метров жилья. Ведётся строительство 10 школ на 5 204 места, завершено строительство 1 школы взамен аварийной. Ещё 4 школы будут завершены до конца года. Пять объектов будут введены в следующем году. Таким образом, поэтапно решается вопрос трёхсменных и аварийнsх школ. В этом году ведётся строительство 15 детских садов, в том числе 9 по ГЧП, из них 4 детсада введены в эксплуатацию, – сообщил аким.
В регионе также строят ряд общежитий для студентов, дома культуры, зоны отдыха, спортивные объекты и здравоохранения.
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