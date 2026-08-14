690 семей переселились в СКО с начала года

С начала 2026 года в Северо-Казахстанскую область из трудоизбыточных регионов переселились около трех тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Центра трудовой мобильности СКО, в область приехали также 48 семей кандасов численностью 129 человек. Они прибыли из Китайской Народной Республики, России и Узбекистана.

В этом году для СКО была установлена региональная квота на переселение 800 семей или 2 820 человек. В настоящее время план выполнен на 99,9%.

Региональная квота для кандасов рассчитана на 68 семей или 207 человек.

Отдел адаптации и интеграции кандасов Центра трудовой мобильности обеспечивает граждан комплексной поддержкой с момента прибытия. Специалисты помогают прибывшим решать вопросы с оформлением документов, трудоустройством, поиском жилья, устройством детей в организации образования и получением медицинской помощи.

В частности, гражданам оказывается помощь в получении индивидуального идентификационного номера (ИИН), оформлении абонентского номера телефона, получении электронной цифровой помощи и регистрации по месту жительства. В случае необходимости организуется перевод документов и поддержка при посещении органов миграционной службы.

Вместе с тем, кандасам и переселенцам оказываются консультации по вопросам получения гражданства Республики Казахстан, внесения в региональную квоту, оформления социальных пособий и по правовым вопросам.

Специалисты проводят с гражданами разъяснительную работу по истории Казахстана, культуре и традициям, основам законодательства и возможностях открытия малого бизнеса. Также оказывается помощь в изучении казахского и русского языков.

Ранее сообщалось о том, какие расходы компенсирует государство переселенцам из трудоизбыточных регионов из из-за рубежа.