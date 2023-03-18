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690 домбристов одновременно исполнили известные кюи в Алматы

18 Марта 2023, 03:17
690 домбристов одновременно исполнили известные кюи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В канун весеннего праздника Наурыз в Алматы прошел республиканский челлендж домбристов «Күй күмбірі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате, республиканский челлендж прошел в Турксибском районе на пешеходной зоне по улице Сауранбаева. Звуки домбры одновременно зазвучали на праздничной площадке в исполнении 600 учеников школ, гимназий, домов творчества, 70 педагогов и 20 родителей. Руководил оркестром дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, профессор Укибай Дуйсен. Музыканты исполнили кюи Курманғазы «Балбырауын», «Адай», «Сарыарқа».

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Целью домбра-челленджа является воспитание у молодого поколения патриотических чувств, сохранение и распространение культурного наследия нации, популяризация игры на национальном инструменте.

Челлендж домбристов также прошел во всех организациях образования Астаны.

Фото: пресс-служба акимата Алматы


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