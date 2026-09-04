69-летняя жительница ВКО впервые в жизни получила удостоверение личности

69-летняя жительница Риддера Татьяна Ригер, долгое время жившая без действующих документов, впервые получила удостоверение личности гражданина Казахстана. В восстановлении документов ей помогли сотрудники миграционной службы, сообщает Polisia.kz .

Ранее у женщины был паспорт СССР образца 1974 года, однако впоследствии документ был утрачен. По различным жизненным обстоятельствам Татьяна Ригер долгое время не могла заняться его восстановлением.

Недавно она обратилась в миграционную службу Риддера. Сотрудники помогли женщине собрать необходимые документы, провели проверочные мероприятия и направили запросы в соответствующие государственные органы.

После завершения всех процедур в конце августа 69-летняя женщина получила первое в жизни удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Теперь она сможет в полной мере пользоваться своими правами, а также получать государственные и социальные услуги без ограничений, связанных с отсутствием документов.

Татьяна Ригер поблагодарила сотрудников миграционной службы за внимание, поддержку и помощь в решении вопроса.

Ранее мы сообщали, что за первое полугодие 2026 года паспорта и удостоверения личности получили более 1,5 млн граждан, а только в июне — свыше 269 тысяч.