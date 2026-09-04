KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    69-летняя жительница ВКО впервые в жизни получила удостоверение личности

    69-летняя жительница Риддера Татьяна Ригер, долгое время жившая без действующих документов, впервые получила удостоверение личности гражданина Казахстана. В восстановлении документов ей помогли сотрудники миграционной службы, сообщает Polisia.kz.

    69-летняя жительница ВКО впервые в жизни получила удостоверение личности
    Фото: Polisia.kz

    Ранее у женщины был паспорт СССР образца 1974 года, однако впоследствии документ был утрачен. По различным жизненным обстоятельствам Татьяна Ригер долгое время не могла заняться его восстановлением.

    Недавно она обратилась в миграционную службу Риддера. Сотрудники помогли женщине собрать необходимые документы, провели проверочные мероприятия и направили запросы в соответствующие государственные органы.

    После завершения всех процедур в конце августа 69-летняя женщина получила первое в жизни удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

    Теперь она сможет в полной мере пользоваться своими правами, а также получать государственные и социальные услуги без ограничений, связанных с отсутствием документов.

    Татьяна Ригер поблагодарила сотрудников миграционной службы за внимание, поддержку и помощь в решении вопроса.

    Ранее мы сообщали, что за первое полугодие 2026 года паспорта и удостоверения личности получили более 1,5 млн граждан, а только в июне — свыше 269 тысяч.

    ВКО Казахстанцы Регионы Казахстана Паспорт Полиция
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор