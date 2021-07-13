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    14:22, 13 Июль 2021 | GMT +6

    69 иностранцев выдворены из страны в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021», направленного на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства и правил пребывания иностранных граждан на территории РК, полицейские Туркестанской области выявили 1276 правонарушителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    В том числе, 908 иностранных граждан и 368 граждан РК. Из них 69 иностранцев решением суда выдворены за пределы страны и 71 человек доставлены в приемник-распределитель. Также, дактилоскопированы 770 иностранных граждан, а 195-и сокращён срок пребывания в РК.

    В ходе ОПМ «Нелегал» возбуждены 4 уголовных дела по ст. 392 ч. 1 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан». В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.


    Также в рамках проводимых мероприятий полицейскими привлечены к ответственности 308 граждан РК по ст. 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» и 60 нарушителей по ст. 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».


    В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан соблюдать миграционное законодательство, а также напоминают о привлечении к ответственности в случае нарушение законов РК в области миграции.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область нелегалы Правоохранительные органы
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